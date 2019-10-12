ФОТО: "Владимир Путин, давай-давай". Как немецкие фаны болели в Таллинне за россиян

Российских юниоров привез на тренировочный сбор в Таллинн лучший бомбардир "Зенита" и сборной России Александр Кержаков. С эстонской столицей у него связаны приятные воспоминания. Именно в Таллинне он дебютировал в 2002 году за сборную России, а в 2007 году дважды отличился на "А Ле Кок Арене" в отборочном поединке чемпионата Европы.

Подопечные Кержакова доминировали в поединке с эстонскими сверстниками. Однако в атаке им поначалу не хватало остроты.

"Владимир Путин, давай-давай", - поддерживали российских юниоров у стадионной решетки два немецких фана. Охранники не пускали их на трибуну, поскольку немцы пришли на арену с большим запасом баночного пива.

Когда же в середине первого тайма российская команда добилась успеха, немецкие фаны удовлетворенно воскликнули - "Тоr!" (Гол!).

В перерыве матча интересуемся у приезжих гостей их прогнозом на предстоящий поединок Эстония - Германия: "8:0, как в первой игре, конечно, не будет, но пять мячей, наверное, забьем".

Во втором тайме российские юниоры продолжали диктовать условия на поле и еще дважды поразили ворота эстонских сверстников. Повторная встреча соперников состоится 14 октября.