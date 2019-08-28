ФОТО: Украинский легионер огорчил "Флору", "Пайде" рвется к медалям

"Флора" повела в счете на 49-й минуте после автогола Сандера Пури. "Калью" ушел от поражения на 81-й минуте - отличился украинский легионер Владислав Хомутов.

"Транс" прервал неудачную серию

Очередную победу одержал "Пайде". Подопечные Вячеслава Заховайко победи ли на выезде таллиннский "Калев" - 2:0 (2:0). Пайдесцы рвутся на пьедестал почета, который открывает дорогу в Лигу Европы.

Нарвский "Транс" прервал серию из трех поражений подряд, победив дома "Куресссаре" - 4:2 (1:1). Дубль у хозяев поля оформил в конце встречи Вадим Михайлов. Островитян теперь возглавляет Дмитрий Калашников, начинавший нынешний сезон в Нарве.

Накануне "Левадия" не смогла удержать в гостях победный счет в поединке с тартуской "Таммекой" - 1:1.

Осень будет жаркой

Лидирует в чемпионате Эстонии "Флора" - 62 очка. Далее расположились

"Левадия" (60), "Пайде" (55), "Калью" (48). Правда, команды провели разное количество матчей. У "Флоры" одна игра в запасе, а "Калью" сыграл на два матча меньше конкурентов.

Очень жарко в зоне вылета. Замыкает турнирную таблицу "Маарду" - 16 очков. Совсем рядом находятся "Курессааре" (17), таллиннский "Калев" (17) и вильяндиский "Тулевик" (18).

Чемпионат Эстонии - 28 августа

Маарду - Тулевик (Вильянди) 2:2

Транс (Нарва) - Курессааре 4:2

Калев (Таллинн) - Пайде 0:2

Флора - Калью 1:1