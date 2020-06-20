ФОТО: Супруга Карпина угодила в скандальную историю в России

Решили отреагировать на него жены игроков "Ростова", а также примкнувшая к ним Дарья Карпина, супруга главного тренера ростовчан Валерия Карпина. На совместном фото женщины показали неприличный жест.

"Поздравляем победителей!", — такая подпись сопровождает снимок. Напомним, что у "Ростова" 6 игроков основного состава сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому в Сочи на поле вышли 17-летние футболисты. Этим обстоятельством и объясняется двузначный счет поединка.

Снимок с поздравлениями разместила в "Инстаграме" Ксения Песьякова (жена ростовского вратаря Сергея Песьякова). Вскоре после публикации фото было удалено, но затем снимок снова появился на ее странице.

В чемпионате России по футболу уверенно лидирует "Зенит". В первом матче после коронавирусной паузы питерцы разгромили в гостях ЦСКА - 4:0 (3:0). "Ростов" с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей находится на четвертом месте.