ФОТО: Супруга Карпина угодила в скандальную историю в России

Поединок чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов", завершившийся победой хозяев поля со счетом 10:1, вызвал массу самых разнообразных комментариев.
Решили отреагировать на него жены игроков "Ростова", а также примкнувшая к ним Дарья Карпина, супруга главного тренера ростовчан Валерия Карпина. На совместном фото женщины показали неприличный жест.
"Поздравляем победителей!", — такая подпись сопровождает снимок. Напомним, что у "Ростова" 6 игроков основного состава сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому в Сочи на поле вышли 17-летние футболисты. Этим обстоятельством и объясняется двузначный счет поединка.
Снимок с поздравлениями разместила в "Инстаграме" Ксения Песьякова (жена ростовского вратаря Сергея Песьякова). Вскоре после публикации фото было удалено, но затем снимок снова появился на ее странице.
В чемпионате России по футболу уверенно лидирует "Зенит". В первом матче после коронавирусной паузы питерцы разгромили в гостях ЦСКА - 4:0 (3:0). "Ростов" с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей находится на четвертом месте.
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