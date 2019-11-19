ФОТО: Сборная Эстонии завершила отборочный турнир крупным поражением

В параллельном матче Германия разбила Северную Ирландию - 6:1 (2:1). Немецкая команда выиграла групповой турнир - 21 очко, второй финишировала Голландия (19).

Сборная Эстонии заняла последнее место в группе. В восьми проведенных матчах она набрала лишь одно очко при разнице забитых и пропущенных мячей 2-26. Так плохо наша команда в отборочных турнирах давно не выступала. Хуже результат только у Гибралтара и Сан-Марино, которые проиграли все матчи.

ФУТБОЛ НИДЕРЛАНДЫ - Эстония

На этом мы заканчиваем нашу текстовую онлайн-трансляцию. До новых встреч!

Последнее место в групповом турнире - неудовлетворительный результат. Будем надеяться, что отборочный цикл чемпионата мира сложится для наших футболистов удачнее.

https://twitter.com/Nyysteeni/status/1196905025123041280

Поединок в Амстердаме завершен. Сборная Эстонии завершила отборочный турнир чемпионата Европы крупным поражением.

В добавленное арбитром время Васильев мог забить мяч престижа, пробивая с 15 метров, но голкипер голландцев справился с его ударом. Это был, кажется, самый опасный момент матча, который создала сборная Эстонии.

https://twitter.com/Luka_Leferink/status/1196903594903195648

ГОЛ 5:0 ГОЛЛАНДИЯ. Вышедший на замену новобранец голландцев Боаду ворвался в штрафную и выиграл дуэль у Лепметса.

Примерно 10 минут осталось играть командам в Амстердаме.

ГОЛ 4:0 ГОЛЛАНДИЯ. Вейналдум как на тренировке проскочил между защитниками и оформил хет-трик. Интересно, если бы в составе был Клаван, смог бы он остановить проход полузащитника "Ливерпуля"?

Команды произвели замены. Лийвак играет вместо Зенева, Стротман заменил Де Йонга.

Перспективная контратака сборная Эстонии захлебнулась на входе в штрафную соперника.

https://twitter.com/RickerT_077/status/1196898096422293509

ГОЛ - 3:0 ГОЛЛАНДИЯ. Грубейшая ошибка Метса в центре поля обернулась выходом Вейналдума один на один с вратарем. Капитан голландцев был точен. Случилось это на 66-й минуте.

Тем временем Германия громит дома Северную Ирландию. Счет уже 4:1. По два мяча забили Горецка и Гнабри.

Первая замена в сборной Эстонии - Баранов вышел на поле вместо Тенисте.

"Оранжевые" прижали сборную Эстонии к воротам. Нелегко нашим ребятам в последние минуты.

Хозяева поля активно начали вторую половину встречи. Лепметс в прыжке отразил удар. В ответной атаке Зенев ворвался в штрафную и пробил выше крестовины.

В Амстердаме начался второй тайма матча Голландия - Эстония. Хозяева поля произвели в перерыве замену вместо опытного Депая на поле вышел молодой форвард Боаду.

Статистика первого тайма Голландия - ЭстонияВладение мячом (в процентах) 64-36Удары 7-6Удары в створ 6-1Угловые 2-1Передачи 378-197

В параллельном поединке Германия на исходе первого тайма забила второй мяч в ворота Северной Ирландии - 2:1.

https://twitter.com/OnsOranje/status/1196888838326685697

ПЕРЕРЫВ.

Хозяева поля дают сборной Эстонии атаковать. Сорга еще раз пробил по воротам соперника. Голкипер голандцев Силессен легко справился с этим ударом.

Сорга нанес прицельный удар с дальней дистанции. К сожалению, мяч прошел рядом со стойкой ворот.

Зенев лежит на газоне. Неужели травма? После оказания помощи Сергей вернулся на поле.

https://twitter.com/OnsOranje/status/1196874280782499846

Опасная вылазка эстонской команды. Гости имели шанс огорчить голландцев, но судья зафиксировал положение "вне игры".

Зенев пытался прорваться по правому флангу, но защитник хозяев поля не уступил ему спринтерскую дуэль.

В параллельном поединке, который проходит во Франкфурте, Германия и Северная Ирландия обменялись забитыми мячами - 1:1.

https://twitter.com/hulk_witsel/status/1196882002223550464

ГОЛ - 2:0 ГОЛЛАНДИЯ. Очередной навес в штрафную завершился взятием ворот эстонской команды. На 19-й минуте отличился защитник Аке.

Вейналдум имел шанс еще раз отличиться, но Лепметс справился с его ударом.

Опасный угловой подал асильев. Вратарь голландцев поймал мяч и организовал быструю атаку.

ГОЛ - 1:0. ГОЛЛАНДИЯ. После навеса Промеса в штрафную Вейналдум на 6-й минуте головой переправил мяч в сетку.

"Оранжевые" сразу же взяли мяч под свой контроль и оккупировали половину поля эстонской команды.

Итальянский судья Давиде Масса дал сигнал и сборная Эстонии начала игру с центра поля.

Ранее сборная Эстонии дважды играла в гостях с Голландией и не забила еще ни одного мяча - 0:5 и 0:3. Будет ли прервана эта традиция нынче?

Пока команды в Амстердаме готовятся к выходу на поле, рекорды просмотров на портале Delfi бьет инцидент в поединке чемпионата Эстонии по футзалу.

http://www.delfi.ee/article.php?id=88114669

https://twitter.com/OnsOranje/status/1196866779349442560

Главный тренер голландцев Рональд Куман дал отдых лучшему защитнику Вирджилу ван Дейку. Отсутствует и автор двух забитых мячей на "А Ле Кок Арене" Райан Бабель. Сентябрьский поединок голландцы выиграли в Таллинне со счетом 4:0

https://twitter.com/LivesoccerNL/status/1196864123893624833

Состав сборной Эстонии вполне предсказуем. Главный тренер эстонской команды Карел Воолайд сделал ставку на опыт.

https://twitter.com/eestijalgpall/status/1196859204964880386

Занимающие второе место голландцы ведут заочную борьбу со сборной Германии за первое место в группе. Эстония вне зависимости от результата поединка в Амстердаме застолбила за собой последнее место в группе.

Поединок пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф-Арене", рассчитанной на 55 000 зрителей.

Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Портал Delfi приглашает на текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча чемпионата Европы Нидерланды - Эстония.