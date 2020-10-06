ФОТО: Сборная Эстонии готовится к домашней серии игр. В составе изменения

В составе сборной Эстонии, который был обнародован на прошлой неделе, произошли ряд вынужденных изменений.

Метс не сыграет за сборную Эстонии

По различным причинам не смогут принять участие в предстоящих матчах Карол Метс (АИК, Швеция) - он переходит играть в Саудовскую Аравию, травмированы Марко Меэритс ("Калью"), Кен Калласте ("Флора") и Хенри Аниер ("Пайде"), по личным причинам отказался Йоонас Тамм ("Десна", Украина).

Вместо них главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд вызвал опытного вратаря Артура Котенко ("Левадия") и молодого защитника "Пайде" Кристьяна Пельта.

К домашней серии игр сборная Эстонии подходит с ужасающей статистикой: 10 матчей без побед, 7 игр без забитых мячей, 5 поражений подряд.

Зрители допущены на стадион

Октябрьские международные матчи по решению УЕФА пройдут со зрителями. По действующим в Эстонии правилам, общее число участников уличных представлений не может превышать 2000 человек.

На товарищеский матч с Литвой для зрителей выделено на "А Ле Кок Арене" 1400 билетов. Оставшуюся квоту заполнят игроки, персонал, судьи, журналисты и организаторы.