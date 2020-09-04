ФОТО | Российский футболист оскорбил сербов
Футболист сборной России Федор Смолов перед матчем с командой Сербии показал жест, оскорбивший гостей.
Футболист сборной России Федор Смолов перед матчем с командой Сербии показал жест, оскорбивший гостей.
О рекламном коллаже, появившемся перед матчем, написал журналист Андрей Малосолов.
Перед матчем России - Сербия появляется рекламный коллаж, на котором Федор Смолов изображает ладонями орла. Все бы ничего. Но! Это символ АЛБАНСКОГО ОРЛА. Для сербов это символ геноцида в Косово. Боже, кто вложил в голову Смолова это? Да еще перед матчем с сербами! @A_Gasparyan pic.twitter.com/pFyHMrmDVb— Андрей Малосолов (@AndreiMalosolov) September 3, 2020
Этот же жест, символизирующий черного албанского орла, демонстрировали этнические албанцы Джердан Шакири и Гранит Джака провоцировали болельщиков после голов сборной Швецарии в ворота Сербии на чемпионате мира. Этим же символом сербов провоцировали в 2014 году на матче Сербии и Албании.
Матч с сербами в четверг вечером завершился победой российской сборной.
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