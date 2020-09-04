04.09.2020, 14:30

ФОТО | Российский футболист оскорбил сербов


EST
Федор Смолов
Федор СмоловФото: Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб/Global Look Press

Футболист сборной России Федор Смолов перед матчем с командой Сербии показал жест, оскорбивший гостей.

О рекламном коллаже, появившемся перед матчем, написал журналист Андрей Малосолов.


Этот же жест, символизирующий черного албанского орла, демонстрировали этнические албанцы Джердан Шакири и Гранит Джака провоцировали болельщиков после голов сборной Швецарии в ворота Сербии на чемпионате мира. Этим же символом сербов провоцировали в 2014 году на матче Сербии и Албании.

Читайте также:

Матч с сербами в четверг вечером завершился победой российской сборной.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: