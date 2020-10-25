ФОТО | Премиум-лига: "Флора" и "Левадия" добились гостевых побед

В воскресенье, 25 октября, состоялись два матча 25-го тура чемпионата Эстонии по футболу в лиге мастеров.
В Нарве местный "Транс" проиграл столичной "Левадии" - 1:2.
На Сааремаа клуб "Курессааре" уступил таллиннской "Флоре" со счетом 0:4.
Лидер чемпионата - "Флора" - одержал 12-ю победу подряд и сохраняет единоличное лидерство. "Левадия" находится сейчас на 4-м месте.
Турнирную таблицу в Премиум-лиге вы можете посмотреть здесь.
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