25.10.2020, 15:26

ФОТО | Премиум-лига: "Флора" и "Левадия" добились гостевых побед

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Premium liiga jalgpall, FC Kuressaare, FC Flora
Galerii: 43 pilti
Premium liiga jalgpall, FC Kuressaare, FC Flora Foto: Irina Mägi

В воскресенье, 25 октября, состоялись два матча 25-го тура чемпионата Эстонии по футболу в лиге мастеров.

В Нарве местный "Транс" проиграл столичной "Левадии" - 1:2.

На Сааремаа клуб "Курессааре" уступил таллиннской "Флоре" со счетом 0:4.

Лидер чемпионата - "Флора" - одержал 12-ю победу подряд и сохраняет единоличное лидерство. "Левадия" находится сейчас на 4-м месте.

Турнирную таблицу в Премиум-лиге вы можете посмотреть здесь.

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