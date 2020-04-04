ФОТО: Поздравляем! У Валерия Карпина родилась пятая дочь

"Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки", — такой подписью 51-летний Карпин снабдил фото из частного роддома в Ростове-на-Дону.

Уроженец Нарвы в пятый раз стал отцом. В нынешнем браке c Дарьей Гордеевой у него ранее родилась Дарья, в первом браке — Мария и Валерия. Также у Карпина есть внебрачная дочь Вероника. Сыновей у него нет.

В чемпионате России, который был приостановлен в марте, "Ростов" (у него набрано 38 очков) занимает четвертое место, уступая "Зениту" (50), "Локомотиву" (41) и "Краснодару" (41).

В феврале Карпин продлил контракт с "Ростовом" до 2025 года.