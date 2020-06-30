ФОТО: Новая прическа Роналду. Такого Криша еще никто не видел

На снимке португальский футболист предстал с новой прической: кудрявые волосы, зачесанные наверх.

Роналду имеет 227 млн подписчиков в "Инстаграме". За четыре часа, прошедших с момента публикации, сообщение собрало 6 млн лайков и 50 000 комментариев.

В чемпионате Италии "Ювентус" занимает первое место. Ближайший преследователь "Лацио" отстает на 4 очка.

"Кальяри", в котором выступает 34-летний капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван, на минувшей неделе прервал затяжную серию неудач, одержав две победы подряд. Правда, последний поединок с "Торино" (4:2) ветеран пропускал из-за травмы.

Пробившийся после долгого перерыва в Серию А СПАЛ (за этот клуб выступает 19-летний нарвитянин Георгий Тунев) по-прежнему замыкает турнирную таблицу. Воспитанник "Транса" после коронавирусной паузы на поле не появлялся. До финиша командам осталось провести по 10 матчей.