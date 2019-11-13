13.11.2019, 18:50
ФОТО: Новая подружка Неймара впечатляет своими формами
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар недавно был замечен на вечеринке в Барселоне в компании испанской модели Ноа Саез.
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар недавно был замечен на вечеринке в Барселоне в компании испанской модели Ноа Саез.
Поклонники бразильца по достоинству оценили выбор футболиста, завалив блондинку из Малаги комментариями в "Инстаграме".
Многие подписчики отмечают при этом впечатляющие внешние данные девушки.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
В России возмущены "сдерживанием" наших фигуристок
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми
600 литров яда: россияне умирают от подсолнечного масла