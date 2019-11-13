13.11.2019, 18:50

ФОТО: Новая подружка Неймара впечатляет своими формами


EST 5
Noa Saez
Noa SaezFoto: Instagram

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар недавно был замечен на вечеринке в Барселоне в компании испанской модели Ноа Саез.

Поклонники бразильца по достоинству оценили выбор футболиста, завалив блондинку из Малаги комментариями в "Инстаграме".

Многие подписчики отмечают при этом впечатляющие внешние данные девушки.

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🍋

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Hidden treasures✨

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Happy place🍃

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