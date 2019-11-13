ФОТО: Новая подружка Неймара впечатляет своими формами

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Noa Saez Foto: Instagram

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар недавно был замечен на вечеринке в Барселоне в компании испанской модели Ноа Саез.