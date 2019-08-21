ФОТО: Молодой эстонский талант продолжит карьеру в Италии

16-летний нападающий футбольного клуба "Нымме Юнайтед" Оливер Юргенс продолжит карьеру в системе итальянской "Вероны".
"В начале августа Оливер отправился на просмотр в молодежную академию "Вероны". Практически сразу же тренеры проявили заинтересованность. В первом матче за юношескую команду Оливер забил два мяча", - отметил в разговоре с Delfi Юрий Юргенс, отец футболиста.
"О профессиональном контракте речь пока не идет. Оливер подписал соглашение на два сезона с академией "Вероны" и зарегистрирован для выступления в чемпионате Италии за юношескую (U-17) и юниорскую (U-19) команды клуба", - добавил Юргенс-старший.
Первую половину сезона молодой футболист провел в третьем по силе дивизионе чемпионата Эстонии (Первая лига В). Юргенс сыграл 17 матчей, в которых забил 28 мячей. Он является лучшим бомбардиром этого турнира.
Подмосковные парашютисты завоевали бронзу чемпионата Европы
Саблич может стать новым тренером Олимпика
Facebook позволит контролировать данные со сторонних сайтов
На кладбище в Первоуральске неизвестные сломали надгробья