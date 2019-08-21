ФОТО: Молодой эстонский талант продолжит карьеру в Италии

"В начале августа Оливер отправился на просмотр в молодежную академию "Вероны". Практически сразу же тренеры проявили заинтересованность. В первом матче за юношескую команду Оливер забил два мяча", - отметил в разговоре с Delfi Юрий Юргенс, отец футболиста.

"О профессиональном контракте речь пока не идет. Оливер подписал соглашение на два сезона с академией "Вероны" и зарегистрирован для выступления в чемпионате Италии за юношескую (U-17) и юниорскую (U-19) команды клуба", - добавил Юргенс-старший.

Первую половину сезона молодой футболист провел в третьем по силе дивизионе чемпионата Эстонии (Первая лига В). Юргенс сыграл 17 матчей, в которых забил 28 мячей. Он является лучшим бомбардиром этого турнира.