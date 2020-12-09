ФОТО: Лионель Месси встал на колени перед Криштиану Роналду

Авейру выложила картинку, на которой форвард "Барселоны" Лионель Месси стоит на коленях и молится перед Роналду. "Мой король. Лучший в истории. Гордость моей жизни", такой подписью снабжен коллаж.

В заключительном туре Лиги чемпионов "Юве" победил в гостях "Барсу" со счетом 3:0. Роналду забил в этом матче два мяча с пенальти. Месси нанес 7 ударов в створ ворот "Ювентуса", но не сумел поразить цель.