09.12.2020, 21:20
ФОТО: Лионель Месси встал на колени перед Криштиану Роналду
Эльма Авейру, сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, после поединка итальянского гранда с "Барселоной" опубликовала провокационное сообщение в "Инстаграме"
Эльма Авейру, сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, после поединка итальянского гранда с "Барселоной" опубликовала провокационное сообщение в "Инстаграме"
Авейру выложила картинку, на которой форвард "Барселоны" Лионель Месси стоит на коленях и молится перед Роналду. "Мой король. Лучший в истории. Гордость моей жизни", такой подписью снабжен коллаж.
В заключительном туре Лиги чемпионов "Юве" победил в гостях "Барсу" со счетом 3:0. Роналду забил в этом матче два мяча с пенальти. Месси нанес 7 ударов в створ ворот "Ювентуса", но не сумел поразить цель.
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