ФОТО: "Левадия" снова пропустила 4 мяча, Нарва победила "Легион"

Неудачно продолжает выступать в чемпионате Эстонии по футболу "Левадия". В очередном туре бело-зеленые проиграли в гостях "Пайде" - 2:4 (2:2).
Поединок в Пайде стал первым матчем в должности главного тренера для Владимира Васильева. Момент для дебюта выдался вроде бы подходящий. Удачно начавшие сезон пайдесцы забуксовали: потеряв из-за травм группу ведущих игроков, подопечные Вячеслава Заховайко проиграли три матча подряд.
Неудачный дебют Васильева
В одном из интервью после вступления в должность 32-летний Васильев очень оптимистично заявил, что "Левадии" вполне по силам ликвидировать отставание в 10 очков от "Флоры". На чем основывалась такая уверенность молодого специалиста - сказать трудно. Однако после матча в Пайде, где оборона "Левадии" напоминала решето, разрыв составляет уже 13 очков.
До поры до времени гостей выручал вратарь Артур Котенко, однако под занавес матча ошибся и он. "Левадия" могла сократить разрыв в счете до минимума, но капитан команды Дмитрий Круглов не смог в добавленное арбитром время реализовать пенальти - дуэль выиграл голкипер "Пайде" Майт Тоом, отразивший удар.
Пропускать 4 мяча за игру для "Левадии", похоже, становится нормой. За месяц с небольшим это уже третий случай (ранее была ничья с нарвским "Трансом" 4:4 и поражение от "Флоры" 0:4).
Перед матчем с "Пайде" ряды "Левадии" покинул молодой украинский легионер Александр Сафронов. Насколько серьезна эта потеря - судить сложно. С одной стороны, Сафронов забил два гола - для защитника хороший результат, в то же время его косяк в концовке поединка с "Трансом" лишил команду победы.
Что происходит в "Левадии"?
После игры в Пайде "Левадии" и Васильеву надо забыть о чемпионских амбициях и погоне за "Флорой". Нужно спасать сезон и зацепиться за второе место, которое гарантирует пропуск в Лигу Европы и финансирование от УЕФА. Однако с таким уровнем игры, который был показан в Пайде, команда рискует вообще остаться без медалей.
Как известно, основным кандидатом на должность главного тренера "Левадии" изначально считался россиянин Сергей Францев. Переговоры с ним вел лично Виктор Левада - так в "Левадии" заведено. Стороны вроде бы договорились - для российского специалиста оформили разрешение на работу, однако от его услуг в последний момент неожиданно отказались. Эта новость сильно удивила футбольный люд.
Естественно, возникает вопрос - кто в "Левадии" может переубедить Леваду? Вице-президентом "Левадии" является Андрей Лешкин, но он вряд ли оказывал давление - его кандидат Александр Рогич за два неполных сезона, проведенных в "Левадии", не смог дать нужный результат и был отправлен в отставку. Если уж серб не справился, то маловероятно, чтобы Лешкин топил за молодого Васильева.
Остаются два директора - Сергей Парейко (он отвечает за спортивный блок) и Сергей Хохлов-Симсон (в его ведении финансы).
"Васильев знает игроков, ситуацию в клубе и все остальное. Мы не хотим вносить изменения в стиль игры в течение сезона. Мы доверяем Васильеву", - так комментировал назначение нового тренера Хохлов-Симсон.
Если в тренерском штабе бело-зеленых в скором времени снова произойдут перемены, то удивляться, зная импульсивный характер Левады, сильно не стоит. Кстати, разрешение на работу для Францева в силе до 1 января.
Чемпионат Эстонии (14-й тур)
24 июля (пятница)
Тулевик (Вильянди) - Таммека (Тарту) 2:0
Флора (Таллинн) - Калью (Нымме) 2:1
25 июля (суббота)
Пайде - Левадия (Таллинн) 4:2
Транс (Нарва) - Легион (Нарва) 2:0
27 июля (понедельник)
19:00 Курессааре - Калев (Таллинн)
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