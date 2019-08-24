ФОТО: "Левадия" проиграла в Хийу и потеряла первое место
В центральном матче 25-го тура чемпионата Эстонии по футболу лидер первенства "Левадия" уступила прошлогоднему чемпиону "Калью" - 1:2 (1:2).
В центральном матче 25-го тура чемпионата Эстонии по футболу лидер первенства "Левадия" уступила прошлогоднему чемпиону "Калью" - 1:2 (1:2).
Бело-зеленые очень удачно начали поединок в Хийу. Уже на четвертой минуте Эрик Морено после розыгрыша углового открыл счет.
Два мяча в концовке тайма
Однако концовку первого тайма "Левадия" провалила. В добавленное арбитром время Игорь Субботин восстановил равновесие с пенальти, а защитник Микк Рейнтам вывел "Калью" вперед.
После перерыва "Левадия" пыталась сравнять счет, но очень надежно сыграл голкипер ныммесцев Павел Лондак, несколько раз выручивший "Калью".
"Флора" вернулась на первое место
В другом матче игрового дня "Флора" одолела а гостях нарвский Транс" - 1:0 (0:0). Единственный мяч на 54-й минуте забил после подачи углового удара Мяртен Кууск.
Победа вывела флорасцев на первое место в турнирной таблице - 61 очко. На втором месте "Левадия" (59), которая провела на матч больше.
Ветераны "Зенита" взбудоражили Ида-Вирумаа
В рамках Большого футбольного дня в Нарве прошел поединок ветеранов эстонского футбола и петербургского "Зенита". Хозяева поля победили чемпионов СССР 1984 года со счетом 5:3.
На ходом поединка ветеранов на стадионе "Кренгольм"наблюдали свыше 2000 зрителей. Матч "Транса" и "Флоры" посетили 1068 человек.
- за ходо
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