ФОТО: "Левадия" проиграла в Хийу и потеряла первое место

Бело-зеленые очень удачно начали поединок в Хийу. Уже на четвертой минуте Эрик Морено после розыгрыша углового открыл счет.

Два мяча в концовке тайма

Однако концовку первого тайма "Левадия" провалила. В добавленное арбитром время Игорь Субботин восстановил равновесие с пенальти, а защитник Микк Рейнтам вывел "Калью" вперед.

После перерыва "Левадия" пыталась сравнять счет, но очень надежно сыграл голкипер ныммесцев Павел Лондак, несколько раз выручивший "Калью".

"Флора" вернулась на первое место

В другом матче игрового дня "Флора" одолела а гостях нарвский Транс" - 1:0 (0:0). Единственный мяч на 54-й минуте забил после подачи углового удара Мяртен Кууск.

Победа вывела флорасцев на первое место в турнирной таблице - 61 очко. На втором месте "Левадия" (59), которая провела на матч больше.

Ветераны "Зенита" взбудоражили Ида-Вирумаа

В рамках Большого футбольного дня в Нарве прошел поединок ветеранов эстонского футбола и петербургского "Зенита". Хозяева поля победили чемпионов СССР 1984 года со счетом 5:3.

На ходом поединка ветеранов на стадионе "Кренгольм"наблюдали свыше 2000 зрителей. Матч "Транса" и "Флоры" посетили 1068 человек.

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