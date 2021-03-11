ФОТО | "Левадия" и "Нарва-Транс" вышли в полуфинал Кубка. "Маарду" и "Калев" остались за бортом

"Калев" был близок к тому, что выбить из кубка позапрошлогоднего обладателя — нарвский "Транс", однако для этого таллиннцам не хватило 10 минут. "Калев" вел, благодаря автоголу Мартина Каоса, однако на последних минутах дважды пропустил от российского легионера "Транса" Виталия Каленковича и уступил.

"Маарду" изначально был аутсайдером в противостоянии с "Левадией", а к третьей минуте матча и вовсе сделал свое положение безвыходным — красную карточку получил Илья Касянчук. В итоге призеры прошлогоднего чемпионата спокойно оформили свое преимущество в забитые голы — отличились Крстевски и Бегларишвили.

Днем ранее путевку в полуфинал оформила "Флора", обыгравшая "Таммеку" 2:1. Заключительный четвертьфинал будет сыгран 25 марта, в этот день встретятся "Нымме Калью" и "Тулевик".

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