ФОТО: "Калью" проиграл чемпиону Люксембурга и завершил европоход

Поражение в первом матче со счетом 1:3 вынуждало "Калью" идти в атаку. Ныммесцы выглядели на лиллекюлаской арене гораздо лучше, чем в Люксембурге, но команду подвел украинский новобранец Владислав Хомутов, удаленный с поля на 35-й минуте.

Судьбу встречи решила ошибка вратаря Павла Лондака. Голкипер ныммесцев на 56-й минуте очень неудачно выбил мяч от своих ворот, чем и воспользовался полузащитник "Дюделанжа" Даниэль Синани.

"Калью" завершил выступление на европейской арене, заработав рекордную для эстонского футбола сумму выплат от УЕФА - 1,2 млн евро.