ФОТО: "Калью" проиграл чемпиону Люксембурга и завершил европоход

Поражение в первом матче со счетом 1:3 вынуждало "Калью" идти в атаку. Ныммесцы выглядели на лиллекюлаской арене гораздо лучше, чем в Люксембурге, но команду подвел украинский новобранец Владислав Хомутов, удаленный с поля на 35-й минуте.
Судьбу встречи решила ошибка вратаря Павла Лондака. Голкипер ныммесцев на 56-й минуте очень неудачно выбил мяч от своих ворот, чем и воспользовался полузащитник "Дюделанжа" Даниэль Синани.
"Калью" завершил выступление на европейской арене, заработав рекордную для эстонского футбола сумму выплат от УЕФА - 1,2 млн евро.
Калью - Дюделанж
На этом мы заканчиваем нашу онлайн-трансляцию. До новых встреч!
Звучит финальный свисток. Калью" проиграл повторный поединок Лиги Европы со счетом 0:1 и завершил выступление на международной арене.
Авилов получил предупреждение за удар по ногам соперника.
Пауза в матче - лежит на газоне футболист "Дюделанжа".
"Калью" прижал "Дюделанж" к воротам. Два угловых подряд подали ныммесцы.
Команды обменялись заменами. У "Калью" на поле вышли Мата и Волков, отправились отдыхать Субботин и Пури.
Какой момент был у гостей! Лондак показал отличную реакцию и отразил удар с близкого расстояния.
Быстрая контратака "Дюделанжа" - Лондак ловит мяч.
"Флора" побеждает на Сааремаа со счетом 3:0. Все мячи забил Сорга.
Лондак прервал прострельную передачу "Дюделанжа". 20 минут осталось до конца поединка.
"Калью" пытается сравнять счет в меньшинстве. Открытый футбол на лиллекюлаской арене.
Опасная атака гостей. Вышедший на замену Регинальд - он заменил Паура - чисто отобрал мяч в районе 11-метровой отметки.
Шансы "Калью" на выход в следующий раунд Лиги Европы были невелики, но теперь они, похоже, полностью растаяли.
ГОЛ. ДЮДЕЛАНЖ. 0:1. Грубо ошибся на 56-й минуте Лондак, выбивший мяч прямо на ногу сопернику. Поздравлять автора забитого мяча Синани прибежал даже вратарь люксембургского клуба.
Опасный штрафной у ворот "Калью" - Угге нарушил правила недалеко от углового флажка. "Дюделанж" разыграл, но мяч пролетел выше ворот.
Второй тайм начался!
Статистика первого тайма "Калью" - "Дюделанж": владение мячом 43-57, удары 6-3.
Первый тайм завершен - 0:0. "Калью" выглядел гораздо лучше, чем в первом поединке, но удаление Хомутова оказалось совсем некстати.
"Калью" в меньшинстве пытается атаковать. Пури опасно прорывался к воротам соперника, но потерял мяч.
Пури получил желтую карточку. После удаления Хомутова инициативой завладел чемпион Люксембурга.
"Калью" остался в меньшинстве! За грубый фол удален украинец Хомутов, получивший вторую желтую карточку.
Тем временем "Флора" открыла счет в Курессааре - 1:0. Отличился лучший снайпер "Премиум-лиги" Сорга.
Какой момент был у Пури! С 10 метров бил по воротам головой, но промахнулся. Защитник гостей Шнелль предупрежден.
Тяпкин нарушил правила в центре поля и заработал от Лапочкина желтую карточку.
Угге опасно пробил по воротам после подачи углового. Вратарь "Дюделанжа" начеку.
"Калью" прижал соперника к воротам. Подключившийся в атаку Авилов бил головой, но промахнулся. Не хотят ныммесцы завершать еврокампанию.
"Дюделанж" пытается разорвать оборону "Калью" через фланги. Пока ничего у гостей не получается.
Пури хорошо сыграл в отборе. К сожалению, распорядиться мячом как следует он не сумел.
Ныммесцы пробивали штрафной, но мяч стал легкой добычей вратаря "Дюделанжа.
Российский судья Сергей Лапочкин дал свисток - игра началась!
До начала матча осталось 5 минут. Параллельно будет проходить поединок чемпионата Эстонии "Курессааре" - "Флора".
У "Дюделанжа" замен нет. На поле выйдут те же 11 игроков, что и в первом матче. Сумеет ли "Калью" сдержать немца Доминика Штольца, который в Люксембурге забил три мяча?
По сравнению с первым поединком одно изменение в составе. С первых минут выйдет на поле украинский новобранец Хомутов, заменивший Регинальда.
Главный тренер "Калью" Роман Кожуховский выставил следующий стартовый состав: Лондак - Кулинич, Авилов, Угге, Маркович, С.Пури, Тяпкин, Субботин, Паур, Хомутов, Клейн.
http://www.delfi.ee/article.php?id=87073089
Первая встреча соперников в минувший четверг завершилась победой "Дюделанжа" - 3:1. Чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы, "Калью" должен побеждать в основное время со счетом 2:0.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Портал Delfi приглашает на текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего раунда Лиги Европы между чемпионами Эстонии и Люксембурга.
Рабочая память оказалась устроена иерархически
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
Фигуристка проломила ребёнку череп коньком
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород