ФОТО и ВИДЕО: Нарва и "Легион" проиграли, "Флора" вырвалась в лидеры
Первую победу в чемпионате Эстонии по футболу одержал "Курессааре". В четвертом туре островитяне одолели дома обладателя Кубка Эстонии нарвский "Транс" - 3:2 (1:2).
Первую победу в чемпионате Эстонии по футболу одержал "Курессааре". В четвертом туре островитяне одолели дома обладателя Кубка Эстонии нарвский "Транс" - 3:2 (1:2).
По ходу встречи нарвитяне выигрывали с разницей в два мяча, но растеряли свое преимущество. Ворота "Транса" в этом поединке защищал Алексей Матросов. Обладатель Кубка Эстонии опустился на последнее место в турнирной таблице.
Действующий чемпион "Флора" вполне предсказуемо обыграла таллиннский "Калев" - 3:0 (1:0). Дубль у победителей оформил Рауно Саппинен. Победа вывела флорасцев на первое место - 10 очков.
В заключительном матче игрового дня таллиннский "Легион" проиграл на своем поле тартуской "Таммеке" - 0:1 (0:1).
Остальные матчи тура будут сыграны в воскресенье, 31 мая. Догнать лидера может "Левадия", которая не потеряла еще ни одного очка. Подопечные Мартина Рейма будут принимать "Пайде".
Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет флорасец Саппинен, забивший 5 мячей.
Чемпионат Эстонии (4-й тур)
30 мая (суббота)
Флора - Калев (Таллинн) 3:0
Курессааре - Транс (Нарва) 3:2
Легион - Таммека (Тарту) 0:1
31 мая (воскресенье)
13:00 Тулевик (Вильянди) - Калью
15:00 Левадия - Пайде
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