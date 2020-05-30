ФОТО и ВИДЕО: Нарва и "Легион" проиграли, "Флора" вырвалась в лидеры

По ходу встречи нарвитяне выигрывали с разницей в два мяча, но растеряли свое преимущество. Ворота "Транса" в этом поединке защищал Алексей Матросов. Обладатель Кубка Эстонии опустился на последнее место в турнирной таблице.

Действующий чемпион "Флора" вполне предсказуемо обыграла таллиннский "Калев" - 3:0 (1:0). Дубль у победителей оформил Рауно Саппинен. Победа вывела флорасцев на первое место - 10 очков.

В заключительном матче игрового дня таллиннский "Легион" проиграл на своем поле тартуской "Таммеке" - 0:1 (0:1).

Остальные матчи тура будут сыграны в воскресенье, 31 мая. Догнать лидера может "Левадия", которая не потеряла еще ни одного очка. Подопечные Мартина Рейма будут принимать "Пайде".

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет флорасец Саппинен, забивший 5 мячей.

Чемпионат Эстонии (4-й тур)

30 мая (суббота)

Флора - Калев (Таллинн) 3:0

Курессааре - Транс (Нарва) 3:2

Легион - Таммека (Тарту) 0:1

31 мая (воскресенье)

13:00 Тулевик (Вильянди) - Калью

15:00 Левадия - Пайде