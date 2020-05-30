30.05.2020, 20:55

ФОТО и ВИДЕО: Нарва и "Легион" проиграли, "Флора" вырвалась в лидеры


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Premium liiga, FC Flora vs Tallinna Kalev Foto: Ilmar Saabas

Первую победу в чемпионате Эстонии по футболу одержал "Курессааре". В четвертом туре островитяне одолели дома обладателя Кубка Эстонии нарвский "Транс" - 3:2 (1:2).

По ходу встречи нарвитяне выигрывали с разницей в два мяча, но растеряли свое преимущество. Ворота "Транса" в этом поединке защищал Алексей Матросов. Обладатель Кубка Эстонии опустился на последнее место в турнирной таблице.

Действующий чемпион "Флора" вполне предсказуемо обыграла таллиннский "Калев" - 3:0 (1:0). Дубль у победителей оформил Рауно Саппинен. Победа вывела флорасцев на первое место - 10 очков.

В заключительном матче игрового дня таллиннский "Легион" проиграл на своем поле тартуской "Таммеке" - 0:1 (0:1).

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Остальные матчи тура будут сыграны в воскресенье, 31 мая. Догнать лидера может "Левадия", которая не потеряла еще ни одного очка. Подопечные Мартина Рейма будут принимать "Пайде".

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет флорасец Саппинен, забивший 5 мячей.

Чемпионат Эстонии (4-й тур)
30 мая (суббота)
Флора - Калев (Таллинн) 3:0
Курессааре - Транс (Нарва) 3:2
Легион - Таммека (Тарту) 0:1

31 мая (воскресенье)
13:00 Тулевик (Вильянди) - Калью
15:00 Левадия - Пайде

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