ФОТО и ВИДЕО: Марадону похоронили рядом с родителями

Знаменитый футболист скончался 25 ноября от острой сердечной недостаточности. В связи с его смертью в стране был объявлен трехдневный траур. Похороны прошли на государственном уровне. Траурный кортеж от Буэнос-Айреса до кладбища по обеим сторонам дороги приветствовали толпы аргентинцев.

Прощание с Марадоной обернулось беспорядками

Прощание с легендарным форвардом было отмечено массовыми стычками темпераментных аргентинских болельщиков с полицией.

Гроб с телом футболиста был установлен в президентском дворце, однако по настоянию родственников власти сократили церемонию прощания, что вызвало недовольство фанатов. Для разгона толпы полиция использовала слезоточивый газ и водометы. Имеются пострадавшие.

Последние слова легенды футбола

Легендарный футболист скончался в собственном доме в Буэнос-Айресе, где он восстанавливался после перенесенной в начале ноября операции на головном мозге. Кумиру миллионов болельщиков исполнилось в конце октября 60 лет.

По информации аргентинского телеканала TN, в день смерти Марадона чувствовал себя с утра неважно. После завтрака он произнес короткую фразу - "Me siento mal" ("Мне нехорошо").

Медсестра, которая ухаживала за легендарным футболистом, сразу же вызвала скорую помощь. Приехали шесть машин, но к прибытию врачей Диего уже не мог дышать. Реанимировать экс-футболиста не удалось – сердце остановилось.

Марадона привел сборную Аргентины к золотым медалям чемпионата мира 1986 года в Мексике. На клубном уровне его лучшие годы футбольной карьеры прошли в итальянском "Наполи".