ФОТО и ВИДЕО: "Левадия" потерпела первое поражение, "Транс" пробил дно
Первое поражение в чемпионате Эстонии по футболу потерпела "Левадия". Подопечные Мартина Рейма в пятом туре проиграли в Хийу "Калью" - 0:2 (0:1).
Первое поражение в чемпионате Эстонии по футболу потерпела "Левадия". Подопечные Мартина Рейма в пятом туре проиграли в Хийу "Калью" - 0:2 (0:1).
В составе ныммесцев отличились капитан команды Игорь Субботин и украинский легионер Иван Лобай. "Калью" догнал в турнирной таблице "Левадию" - оба клуба набрали по 12 очков.
"Флора" - новый лидер
Единоличным лидером "Премиум-лиги" стала "Флора" (13), вырвавшая в гостях победу у "Пайде" - 3:1 (1:1). Дубль в этом поединке оформил лучший снайпер чемпионата Рауно Саппинен, а окончательный результат в добавленное арбитром время установил Константин Васильев.
Пайдесцы во втором тайме прижали титулованного соперника и имели шансы выйти вперед, но очень слабо они сыграли в обороне. Подопечные Вячеслава Заховайко фактически сами подарили сопернику два гола в свои ворота.
Очередное поражение "Транса"
Крайне неудачно начал сезон обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс". На своем поле нарвитяне неожиданно проиграли вильяндискому "Тулевику" - 0:2 (0:1). Оба мяча забил Павел Марин, который дважды реализовал пенальти.
"Транс" занимает последнее место в турнирной таблице - 1 очко. Ближайший ориентир для нарвитян - "Легион" (3). В следующем туре, который пройдет 6-7 июня, аутсайдеры сыграют между собой в Кадриорге.
Напомним, что в прошлом году соперники встречались между собой в рамках Кубка Эстонии. Тот поединок на кадриоргской арене завершился крупной победой "Транса" - 7:0.
Чемпионат Эстонии (5-й тур)
2 июня (вторник)
Калев (Таллинн) - Легион (Таллинн) 1:0
Таммека (Тарту) - Курессааре 1:2
3 июня (среда)
Калью - Левадия 2:0
Транс (Нарва) - Тулевик (Вильянди) 0:2
Пайде - Флора 1:3
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