ФОТО и ВИДЕО: "Левадия" готовится к возобновлению сезона
Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" готовится к возобновлению сезона.
Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" готовится к возобновлению сезона.
Тренировочное занятие продолжалось полтора часа: разминка, работа с мячом, различные упражнения.
Как и предписано правилами бесконтактных тренировок, футболисты тренируются в группах по 10 человек, избегают единоборств и соблюдают социальную дистанцию 2 метра. Поскольку вратарю нежелательно брать на
тренировках мяч в руки, голкипер "Левадии" Сергей Лепметс отражал удары ногами.
"Необходимую нагрузку при таких упражнениях игроки, конечно, не получают, но командная тренировка - все же лучше, чем индивидуальное занятие в домашних условиях", - отметил главный тренер "Левадии" Мартин Рейм.
После тренировки молодые игроки оседали велосипеды и отправились по домам. Те, кто постарше, покидали тренировочную базу на машинах.
Футбольный союз хочет возобновить сезон в "Премиум-лиге" 19 мая. В первом туре "Левадия" победила "Курессааре" - 1:0 (1:0).
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