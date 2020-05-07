ФОТО и ВИДЕО: "Левадия" готовится к возобновлению сезона

Тренировочное занятие продолжалось полтора часа: разминка, работа с мячом, различные упражнения.

Как и предписано правилами бесконтактных тренировок, футболисты тренируются в группах по 10 человек, избегают единоборств и соблюдают социальную дистанцию 2 метра. Поскольку вратарю нежелательно брать на

тренировках мяч в руки, голкипер "Левадии" Сергей Лепметс отражал удары ногами.

"Необходимую нагрузку при таких упражнениях игроки, конечно, не получают, но командная тренировка - все же лучше, чем индивидуальное занятие в домашних условиях", - отметил главный тренер "Левадии" Мартин Рейм.

После тренировки молодые игроки оседали велосипеды и отправились по домам. Те, кто постарше, покидали тренировочную базу на машинах.

Футбольный союз хочет возобновить сезон в "Премиум-лиге" 19 мая. В первом туре "Левадия" победила "Курессааре" - 1:0 (1:0).