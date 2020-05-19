19.05.2020, 20:55

ФОТО и ВИДЕО: "Легион" проиграл "Левадии", "Калью" удачно съездил на Сааремаа


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Jalgpall Tallinna JK Legion vs FCI Levadia Foto: Jaanus Lensment

После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновился чемпионат Эстонии по футболу. Серебряный призер прошлогоднего первенства "Левадия" одолела в Кадриорге дебютанта "Премиум-лиги" таллиннский "Легион" - 2:0 (1:0).

В конце первого тайма главное приобретение "Левадии" в межсезонье Манучо открыл счет. Под занавес поединка капитан бело-зеленых Дмитрий Круглов установил окончательный результат, реализовав пенальти.

Июльское поражение аукнулось весной
Во время чрезвычайного положения "Левадия" стала главным поставщиком новостей в эстонском футболе. В апреле зарплата футболистов была уменьшена на 50 процентов, что вызвало недовольство среди игроков. Насколько можно понять, зарплаты урезались и в других клубах, но в "Левадии" этот процесс получил наибольшую огласку.

"Левадия" вынуждена была прервать сотрудничество с двумя футболистами основного состава - ряды серебряного призера покинули украинский полузащитник Юрий Ткачук и голкипер сборной Эстонии Сергей Лепметс.

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50-процентного сокращения зарплат можно было бы, наверное, избежать, если бы "Левадия" сумела в июле прошлого года обыграть в Лиге Европы исландский "Стьярнан". Однако мяч, пропущенный на последних секундах дополнительного времени, лишил бело-зеленых 260 000 евро и аукнулся во время пандемии.

"Левадия" ищет вратаря
Накануне сезона вратарская линия "Левадии", казалось, не должна была вызывать забот у нового рулевого бело-зеленых Мартина Рейма, но теперь она оказывается самой проблемной.

Ставка на двух возрастных вратарей может дорого обойтись "Левадии".
Вместо ушедшего в Муниципальную полицию 33-летнего Лепметса, основным стражем ворот становится 38-летний Артур Котенко. В прошлом сезоне за основной состав "Левадии" он провел в чемпионате Эстонии 4 матча против команд-аутсайдеров.

Ситуация вынуждает "Левадию" заняться поисками вратаря, однако летнее трансферное окно в эстонском футболе откроется нынче только в конце июля.

"Калью" победил на Сааремаа
В другом матче "Калью" обыграл в гостях "Курессааре" - 2:0 (1:0). Именно на Сааремаа был забит первый гол после 71-дневного перерыва в чемпионате Эстонии. В дебюте встречи защитник хозяев поля Рауно Тутк срезал мяч в свои ворота.

Островитян теперь тренирует украинский специалист Роман Кожуховский, который в прошлом сезоне возглавлял "Калью". В составе ныммесцев отсутствовал российский легионер Амир Натхо, отбывающий 14-дневный карантин.

Первый игровой день в эпоху пандемии завершал поединок в Пайде. Там произошла мини-сенсация. Занявшие в прошлом сезоне четвертое место подопечные Вячеслава Заховайко проиграли дома вильяндискому "Тулевику" - 1:2 (0:1).

"Левадия" и "Калью" возглавили турнирную таблицу чемпионата Эстонии, набрав по 6 очков. В среду к этому дуэту может присоединиться "Флора", которая будет принимать дома тартускую "Таммеку".

Матчи чемпионата Эстонии по футболу до 1 июля будут проходить без зрителей.

Чемпионат Эстонии (2-й тур)
19 мая (вторник)
Легион - Левадия 0:2
Курессааре - Калью 0:2
Пайде - Тулевик (Вильянди) 1:2

20 мая (среда)
19:00 Калев (Таллинн) - Транс (Нарва)
19:30 Флора - Таммека (Тарту)

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