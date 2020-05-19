ФОТО и ВИДЕО: "Легион" проиграл "Левадии", "Калью" удачно съездил на Сааремаа

В конце первого тайма главное приобретение "Левадии" в межсезонье Манучо открыл счет. Под занавес поединка капитан бело-зеленых Дмитрий Круглов установил окончательный результат, реализовав пенальти.

Июльское поражение аукнулось весной

Во время чрезвычайного положения "Левадия" стала главным поставщиком новостей в эстонском футболе. В апреле зарплата футболистов была уменьшена на 50 процентов, что вызвало недовольство среди игроков. Насколько можно понять, зарплаты урезались и в других клубах, но в "Левадии" этот процесс получил наибольшую огласку.

"Левадия" вынуждена была прервать сотрудничество с двумя футболистами основного состава - ряды серебряного призера покинули украинский полузащитник Юрий Ткачук и голкипер сборной Эстонии Сергей Лепметс.

50-процентного сокращения зарплат можно было бы, наверное, избежать, если бы "Левадия" сумела в июле прошлого года обыграть в Лиге Европы исландский "Стьярнан". Однако мяч, пропущенный на последних секундах дополнительного времени, лишил бело-зеленых 260 000 евро и аукнулся во время пандемии.

"Левадия" ищет вратаря

Накануне сезона вратарская линия "Левадии", казалось, не должна была вызывать забот у нового рулевого бело-зеленых Мартина Рейма, но теперь она оказывается самой проблемной.

Ставка на двух возрастных вратарей может дорого обойтись "Левадии".

Вместо ушедшего в Муниципальную полицию 33-летнего Лепметса, основным стражем ворот становится 38-летний Артур Котенко. В прошлом сезоне за основной состав "Левадии" он провел в чемпионате Эстонии 4 матча против команд-аутсайдеров.

Ситуация вынуждает "Левадию" заняться поисками вратаря, однако летнее трансферное окно в эстонском футболе откроется нынче только в конце июля.

"Калью" победил на Сааремаа

В другом матче "Калью" обыграл в гостях "Курессааре" - 2:0 (1:0). Именно на Сааремаа был забит первый гол после 71-дневного перерыва в чемпионате Эстонии. В дебюте встречи защитник хозяев поля Рауно Тутк срезал мяч в свои ворота.

Островитян теперь тренирует украинский специалист Роман Кожуховский, который в прошлом сезоне возглавлял "Калью". В составе ныммесцев отсутствовал российский легионер Амир Натхо, отбывающий 14-дневный карантин.