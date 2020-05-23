ФОТО и ВИДЕО: "Легион" одержал первую победу в чемпионате Эстонии

Первую победу в чемпионате Эстонии одержали футболисты таллиннского "Легиона". Дебютант "Премиум-лиги" обыграл в третьем туре одного из лидеров первенства ныммеский "Калью" - 2:1 (1:0).
На результат матча в Хийу наложил отпечаток эпизод в середине первого тайма, когда с поля был удален полузащитник "Калью" Владислав Хомутов. Решение судьи вызвало недовольство среди игроков ныммеского клуба - украинский легионер сыграл опасно, но столкновение в центре поля было обоюдным.
"Калью" потерпел первое поражение На 34-й минуте новобранец "Легиона" Николай Машичев обокрал бывших одноклубников и выдал точную передачу на ход Мареку Шатову - его удар был точен.
На 80-й минуте защита "Калью" при подаче углового прозевала появление вблизи ворот Артема Артюнина и преимущество "Легиона" возросло. Под занавес встречи Сандер Пури сократил разрыв в счете. "Калью" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.
В другом поединке игрового дня "Пайде" победил на своем поле "Курессааре" - 2:0 (1:0).
"Левадию" покажут на Украине Остальные матчи тура будут сыграны 24 мая. Наибольший интерес представляет противостояние обладателя Кубка Эстонии нарвского "Транса" с действующим чемпионом "Флорой" (начало в 13:00), однако для телепоказа выбран поединок вильяндиского "Тулевика" с "Левадией" (15:00).
Поединок из Вильянди впервые за всю историю проведения чемпионата Эстонии будут транслировать два зарубежных телеканала. Помимо балканского SportKlub, игру покажет также украинский телеканал Sport 1.
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