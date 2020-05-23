ФОТО и ВИДЕО: "Легион" одержал первую победу в чемпионате Эстонии

На результат матча в Хийу наложил отпечаток эпизод в середине первого тайма, когда с поля был удален полузащитник "Калью" Владислав Хомутов. Решение судьи вызвало недовольство среди игроков ныммеского клуба - украинский легионер сыграл опасно, но столкновение в центре поля было обоюдным.

"Калью" потерпел первое поражение

На 34-й минуте новобранец "Легиона" Николай Машичев обокрал бывших одноклубников и выдал точную передачу на ход Мареку Шатову - его удар был точен.

На 80-й минуте защита "Калью" при подаче углового прозевала появление вблизи ворот Артема Артюнина и преимущество "Легиона" возросло. Под занавес встречи Сандер Пури сократил разрыв в счете. "Калью" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.

В другом поединке игрового дня "Пайде" победил на своем поле "Курессааре" - 2:0 (1:0).

"Левадию" покажут на Украине

Остальные матчи тура будут сыграны 24 мая. Наибольший интерес представляет противостояние обладателя Кубка Эстонии нарвского "Транса" с действующим чемпионом "Флорой" (начало в 13:00), однако для телепоказа выбран поединок вильяндиского "Тулевика" с "Левадией" (15:00).

Поединок из Вильянди впервые за всю историю проведения чемпионата Эстонии будут транслировать два зарубежных телеканала. Помимо балканского SportKlub, игру покажет также украинский телеканал Sport 1.