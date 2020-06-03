ФОТО и ВИДЕО: "Калью" остановил "Левадию", "Транс" пробил дно

В составе ныммесцев в середине первого тайма отличился капитан команды Игорь Субботин, оказавшийся самым расторопным во вратарской соперника. На 55-й минуте украинский легионер Иван Лобай поразил ворота "Левадии" после подачи углового удара.

"Флора" - новый лидер

Одержав победу над прямым конкурентом, "Калью" догнал в турнирной таблице "Левадию" - оба клуба набрали по 12 очков.

Единоличным лидером "Премиум-лиги" стала "Флора" (13), вырвавшая в гостях победу у "Пайде" - 3:1 (1:1). Дубль в этом поединке оформил лучший снайпер чемпионата Рауно Саппинен, а окончательный результат в добавленное арбитром время установил Константин Васильев.

Пайдесцы во втором тайме прижали титулованного соперника и имели шансы выйти вперед, но очень слабо они сыграли в обороне. Подопечные Вячеслава Заховайко фактически сами подарили сопернику два гола в свои ворота.

Очередное поражение "Транса"

Крайне неудачно начал сезон обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс". На своем поле нарвитяне неожиданно проиграли вильяндискому "Тулевику" - 0:2 (0:1). Оба мяча забил Павел Марин, который дважды реализовал пенальти.

"Транс" занимает последнее место в турнирной таблице - 1 очко. Ближайший ориентир для нарвитян - "Легион" (3). В следующем туре, который начнется 6 июня, аутсайдеры сыграют между собой в Кадриорге.

Напомним, что в прошлом году соперники встречались между собой в рамках Кубка Эстонии. Тот поединок на кадриоргской арене завершился крупной победой "Транса" - 7:0.

Чемпионат Эстонии (5-й тур)

2 июня (вторник)

Калев (Таллинн) - Легион (Таллинн) 1:0

Таммека (Тарту) - Курессааре 1:2

3 июня (среда)

Калью - Левадия 2:0

Транс (Нарва) - Тулевик (Вильянди) 0:2

Пайде - Флора 1:3