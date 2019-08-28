ФОТО и ВИДЕО: Как же так? "СМС Раха" упустил победу на последней секунде

Французы считались явными фаворитами матча. Свой статус они подтвердили в дебюте встречи, дважды добившись успеха с интервалом в 29 секунд.

Украинский новобранец оформил дубль

Такое начало не обескуражило чемпиона Эстонии. В середине первого тайма "СМС" восстановил равновесие в течение минуты - отличились Макаров и Костин.

Сразу же после перерыва украинский новобранец Чуднов с острого угла вывел хозяев паркета вперед - 3:2. "Тулон" впрочем, быстро сравнял счет. Однако к середине второго тайма "СМС" после удара Фетько снова вышел вперед - 4:3.

Пытаясь сравнять счет, французы заменили вратаря, но украинец Фетько на 37-й минуте увеличил преимущество чемпиона Эстонии - 5:3.

Обидная концовка

К сожалению, удержать победный счет "СМС" не смог. В оставшееся время французы дважды поразили ворота эстонского клуба. Победный мяч "Тулон" забил на последней секунде поединка.

Во втором туре предварительного раунда Лиги чемпионов "СМС" сыграет 29 августа в спортхолле "Калев" с албанской "Тираной", которая в матче открытия турнира уступила финскому "Динамо" - 0:1 (0:0). Напомним, что в следующий раунд выйдет только победитель группы.

Расписание игр Лиги чемпионов

28 августа (среда)

Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0

СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5

29 августа (четверг)

16:30 Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия)

19:30 СМС (Эстония) - Тирана (Албания)

31 августа (суббота)

16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)

19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)