ФОТО и ВИДЕО: Как же так? "СМС Раха" упустил победу на последней секунде

В Таллинне стартовал предварительный раунд Лиги чемпионов по футзалу. В первом туре чемпион Эстонии "СМС Раха" сыграл вничью с французским "Тулоном" - 5:5 (2:2). Гости ушли от поражения за 0,8 секунды до конца встречи.
Французы считались явными фаворитами матча. Свой статус они подтвердили в дебюте встречи, дважды добившись успеха с интервалом в 29 секунд.
Украинский новобранец оформил дубль
Такое начало не обескуражило чемпиона Эстонии. В середине первого тайма "СМС" восстановил равновесие в течение минуты - отличились Макаров и Костин.
Сразу же после перерыва украинский новобранец Чуднов с острого угла вывел хозяев паркета вперед - 3:2. "Тулон" впрочем, быстро сравнял счет. Однако к середине второго тайма "СМС" после удара Фетько снова вышел вперед - 4:3.
Пытаясь сравнять счет, французы заменили вратаря, но украинец Фетько на 37-й минуте увеличил преимущество чемпиона Эстонии - 5:3.
Обидная концовка
К сожалению, удержать победный счет "СМС" не смог. В оставшееся время французы дважды поразили ворота эстонского клуба. Победный мяч "Тулон" забил на последней секунде поединка.
Во втором туре предварительного раунда Лиги чемпионов "СМС" сыграет 29 августа в спортхолле "Калев" с албанской "Тираной", которая в матче открытия турнира уступила финскому "Динамо" - 0:1 (0:0). Напомним, что в следующий раунд выйдет только победитель группы.
Расписание игр Лиги чемпионов
28 августа (среда)
Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0
СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5
29 августа (четверг)
16:30 Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия)
19:30 СМС (Эстония) - Тирана (Албания)
31 августа (суббота)
16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)
19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)
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