ФОТО и ВИДЕО: Футболисты "Флоры" отмечают чемпионский титул

"Никогда не думал, что выиграю с "Флорой" в родном Маарду чемпионский кубок, - признался после матча лучший распасовщик чемпионата Эстонии Константин Васильев. - Надеюсь, что футбол в Маарду будет развиваться дальше и команда через некоторое время вернется в сильнейший дивизион эстонского футбола".
После награждения "Флора" вернулась на "Ле Кок Арену", где ее ждал красочный прием. Фанаты флораского клуба встретили своих любимцев у стадиона 100-метровым коридором из сигнальных ракет и фейерверком.
Вечером футболисты "Флоры" собрались на праздничный ужин в одном из баров в центре Таллинна.
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