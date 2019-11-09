09.11.2019, 23:50

ФОТО и ВИДЕО: Футболисты "Флоры" отмечают чемпионский титул


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FC Flora pidu
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FC Flora pidu Foto: Madis Veltman

Насыщенным выдался субботний день для чемпионов Эстонии футболистов "Флоры". В заключительном туре флорасцы разгромили в гостях "Маарду" со счетом 12:0. По окончании поединка команде был вручен чемпионский кубок.

"Никогда не думал, что выиграю с "Флорой" в родном Маарду чемпионский кубок, - признался после матча лучший распасовщик чемпионата Эстонии Константин Васильев. - Надеюсь, что футбол в Маарду будет развиваться дальше и команда через некоторое время вернется в сильнейший дивизион эстонского футбола".

После награждения "Флора" вернулась на "Ле Кок Арену", где ее ждал красочный прием. Фанаты флораского клуба встретили своих любимцев у стадиона 100-метровым коридором из сигнальных ракет и фейерверком.

Вечером футболисты "Флоры" собрались на праздничный ужин в одном из баров в центре Таллинна.

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