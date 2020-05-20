ФОТО и ВИДЕО: "Флора" и нарвский "Транс" неожиданно потеряли очки

Таллиннский "Калев" сумел уйти от поражения в поединке с обладателем Кубка Эстонии нарвским "Трансом" - 1:1 (0:1). Нарвитяне открыли счет незадолго до перерыва, но удержать его не смогли - хозяева поля в середине второго тайма реализовали пенальти.

Калевцы проводили первый поединок под руководством бывшего полузащитника сборной Эстонии Лийво Леэтма. 43-летний специалист сменил на посту главного тренера Александра Дмитриева, который был отправлен в отставку после крупного поражения в первом туре от "Пайде" (1:8).

После двух туров без потерь в чемпионате Эстонии выступают "Левадия" и "Калью", набравшие по 6 очков.

Третий тур будет сыгран 23-24 мая. Наибольший интерес вызывают поединки "Калью" - "Легион" и "Транс" - "Флора".