ФОТО и ВИДЕО: Эстонские футбольные клубы приступили к тренировкам

Правительство Эстонии разрешило со 2 мая проводить тренировки на улице при соблюдении ряда требований.

Перед выходом на поле футболистам измеряют температуру тела. В одной группе могут тренироваться до 10 человек. Игроки должны находиться друг от друга на дистанции, как минимум, 2 метра.

Чемпионат Эстонии по футболу в "Премиум-лиге" был прерван в марте после первого тура.