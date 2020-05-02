ФОТО и ВИДЕО: Эстонские футбольные клубы приступили к тренировкам

После долгого перерыва, вызванного введением чрезвычайного положения, футбольные клубы "Премиум-лиги" приступили к тренировкам. Портал Delfi побывал на первом тренировочном занятии чемпиона Эстонии "Флоры".
Правительство Эстонии разрешило со 2 мая проводить тренировки на улице при соблюдении ряда требований.
Перед выходом на поле футболистам измеряют температуру тела. В одной группе могут тренироваться до 10 человек. Игроки должны находиться друг от друга на дистанции, как минимум, 2 метра.
Чемпионат Эстонии по футболу в "Премиум-лиге" был прерван в марте после первого тура.
Ученые сказали, когда коронавирус погибает в течение 15 минут
Раскрыты последствия COVID-19: вирусолог не стал молчать
Врач из Китая назвал три простых способа защититься от COVID-19
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе