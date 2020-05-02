02.05.2020, 14:20

ФОТО и ВИДЕО: Эстонские футбольные клубы приступили к тренировкам

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ФОТО и ВИДЕО: Рауно Вольмар
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После долгого перерыва, вызванного введением чрезвычайного положения, футбольные клубы "Премиум-лиги" приступили к тренировкам. Портал Delfi побывал на первом тренировочном занятии чемпиона Эстонии "Флоры".

Правительство Эстонии разрешило со 2 мая проводить тренировки на улице при соблюдении ряда требований.

Перед выходом на поле футболистам измеряют температуру тела. В одной группе могут тренироваться до 10 человек. Игроки должны находиться друг от друга на дистанции, как минимум, 2 метра.

Чемпионат Эстонии по футболу в "Премиум-лиге" был прерван в марте после первого тура.

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