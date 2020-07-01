ФОТО и ВИДЕО: Безвыигрышная серия "Левадии" продолжается

Перед началом сезона "Левадия" и "Калью" намеревались побороться за золото, однако в первом круге они понесли ряд незапланированных потерь.

Украинец подвел "Левадию"

После восьми пропущенных мячей в поединках с "Флорой" и нарвским "Трансом" тренерский штаб "Левадии" произвел коррективы в стартовом составе. В запас был отправлен 36-летний капитан команды Дмитрий Круглов. На скамейке запасных начал поединок и Манучо, который в межсезонье рассматривался как главное приобретение бело-зеленых в атаке.

Обе команды осторожно начали матч. К середине тайма "Левадия взяла игру под свой контроль. Самым активным у бело-зеленых впереди был камерунец Гандо. Именно его активность на левом фланге привела к взятию ворот. Подопечные Мартина Рейма воплотили свое преимущество в забитый гол на 40-й минуте - успеха добился Богдан Ващук, впервые отличившийся в "Премиум-лиге". После взятия ворот форвард совершил такой спринтерский рывок к скамейке запасных, который у него не увидишь и по ходу встречи.

Однако удержать победный счет во втором тайме "Левадия" не смогла. На 71-й минуте с поля во второй раз за неполные три недели был удален украинский легионер Зураб Очигава. "Калью" реализовал численное преимущество незадолго до конца встречи. После быстрой контратаки отличился Владислав Хомутов, сыгравший на опережение во вратарской площади.

Ничья в пользу "Флоры" и "Пайде"

Безвыигрышная серия "Левадии" достигла четырех матчей при общей разнице забитых и пропущенных мячей 7-11. От лидера первенства "Флоры" отставание составляет уже 10 очков.

Начиная с 1 июля, на матчи чемпионата Эстонии разрешен допуск зрителей. По официальным данным, на игре грандов эстонского футбола на "А Ле Кок Арене" присутствовали 596 человек.

Из других результатов дня отметим крупную победу "Пайде" над тартуской "Таммекой" - 3:0 (0:0). В начале второго тайма гости остались в меньшинстве - с поля был удален Артур Ульянов. В конце матча подопечные Вячеслава Заховайко трижды заставляли соперника начинать игру с центра поля. Пайдесцы одержали пятую победу подряд и закрепились на втором месте в турнирной таблице, уступая только "Флоре".