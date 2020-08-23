ФОТО и ВИДЕО: "Бавария" победила в финале Лиги чемпионов ПСЖ

Финальный поединок в Лиссабоне прошел с территориальным преимуществом "Баварии". У парижан в первом тайме было несколько прекрасных возможностей для взятия ворот, но Неймар, Ди Мария и Мбаппе упустили шансы.

Француз забил французскому клубу

Судьбу встречи решил точный удар головой француза Комана на 59-й минуте. Полузащитник "Баварии" поразил ворота своего бывшего клуба с линии вратарской после прекрасного навеса Киммиха.

Интересно, что 24-летний Коман выиграл за свою карьеру в ПСЖ, итальянском "Ювентусе" и "Баварии" уже 20 трофеев.

"Бавария" победила с рекордом

"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов - она выиграла все 11 проведенных матчей в завершившемся турнире.

Мюнхенский клуб привел к победе в Лиге чемпионов 55-летний специалист Ханс-Дитер Флик, который возглавил "Баварию" по ходу сезона в ноябре.

"Бавария" в 6-й раз выиграла Лигу чемпионов. По числу побед она догнала английский "Ливерпуль". Рекордсменом является "Реал", который 13 раз выигрывал главный трофей европейского клубного футбола. На втором месте итальянский "Милан", 7 раз побеждавший в Лиге чемпионов.