ФОТО: Голландцы классно отпраздновали первый гол в ворота Эстонии: теперь об этом говорит весь мир

Если быть точнее, правильным. Футболисты Вейналдум и Де Йонг после первого забитого гола подбежали к трибуне и показали на свои руки — у них совершенно разный цвет кожи.

Gini Wijnaldum sent an anti-racism message with Frenkie De Jong after scoring against Estonia 👏 pic.twitter.com/3hAxXS9e4C