20.11.2019, 10:45

ФОТО: Голландцы классно отпраздновали первый гол в ворота Эстонии: теперь об этом говорит весь мир

 (4)
EST 1
Eesti vs Holland 9.09.2019
Foto: Andres Putting

Вчера сборная Нидерландов победила сборную Эстонии 5:0. Результат никого не удивил, а вот празднование первого гола было очень необычным.

Если быть точнее, правильным. Футболисты Вейналдум и Де Йонг после первого забитого гола подбежали к трибуне и показали на свои руки — у них совершенно разный цвет кожи.

Это направлено против расизма, который недавно опять стал популярным в некоторых странах. Например, в Болгарии и Сербии болельщики с трибуны оскорбляли чернокожих футболистов. Несколько раз даже пришлось остановить матч.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: