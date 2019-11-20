ФОТО: Голландцы классно отпраздновали первый гол в ворота Эстонии: теперь об этом говорит весь мир

Если быть точнее, правильным. Футболисты Вейналдум и Де Йонг после первого забитого гола подбежали к трибуне и показали на свои руки — у них совершенно разный цвет кожи.

Gini Wijnaldum sent an anti-racism message with Frenkie De Jong after scoring against Estonia 👏 pic.twitter.com/3hAxXS9e4C — B/R Football (@brfootball) November 19, 2019

Это направлено против расизма, который недавно опять стал популярным в некоторых странах. Например, в Болгарии и Сербии болельщики с трибуны оскорбляли чернокожих футболистов. Несколько раз даже пришлось остановить матч.