ФОТО: Голландцы классно отпраздновали первый гол в ворота Эстонии: теперь об этом говорит весь мир(4)
Вчера сборная Нидерландов победила сборную Эстонии 5:0. Результат никого не удивил, а вот празднование первого гола было очень необычным.
Вчера сборная Нидерландов победила сборную Эстонии 5:0. Результат никого не удивил, а вот празднование первого гола было очень необычным.
Если быть точнее, правильным. Футболисты Вейналдум и Де Йонг после первого забитого гола подбежали к трибуне и показали на свои руки — у них совершенно разный цвет кожи.
Gini Wijnaldum sent an anti-racism message with Frenkie De Jong after scoring against Estonia 👏 pic.twitter.com/3hAxXS9e4C— B/R Football (@brfootball) November 19, 2019
Это направлено против расизма, который недавно опять стал популярным в некоторых странах. Например, в Болгарии и Сербии болельщики с трибуны оскорбляли чернокожих футболистов. Несколько раз даже пришлось остановить матч.
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