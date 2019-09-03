ФОТО: Главный тренер сборной Эстонии сделал важное пояснение
Футболисты сборной Эстонии провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Карела Воолайда.
Футболисты сборной Эстонии провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Карела Воолайда.
В ближайшую неделю наши футболисты проведут два поединка отборочного турнира чемпионата Европы на своем поле с Беларусью (6 сентября) и Нидерландами (9 сентября). По словам Воолайда, приоритетной для него является игра с белорусами.
"Для публики наибольший интерес представляет поединок с голландцами, но в плане завоевания очков главный матч для меня - игра с белорусами", - сказал в интервью Delfi TV Воолайд.
В тренировке сборной Эстонии принимал участие и опытный полузащитник Константин Васильев, получивший небольшое повреждение в поединке чемпионата Эстонии .
В групповом турнире лидирует Северная Ирландия, выигравшая все четыре матча - 12 очков. Далее расположились Германия (9 очков - 3 игры) и Голландия (3 очка - 2 игры). Эстония и Беларусь замыкают турнирную таблицу отборочного турнира, потерпев поражения во всех матчах.
Последний поединок сборная Эстонии проиграла в гостях Германии - 0:8. После этой игры ЭФС сменил главного тренера - вместо Мартина Рейма команду возглавил Воолайд, возглавлявший прежде молодежную сборную Эстонии.
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