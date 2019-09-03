ФОТО: Главный тренер сборной Эстонии сделал важное пояснение

В ближайшую неделю наши футболисты проведут два поединка отборочного турнира чемпионата Европы на своем поле с Беларусью (6 сентября) и Нидерландами (9 сентября). По словам Воолайда, приоритетной для него является игра с белорусами.

"Для публики наибольший интерес представляет поединок с голландцами, но в плане завоевания очков главный матч для меня - игра с белорусами", - сказал в интервью Delfi TV Воолайд.

В тренировке сборной Эстонии принимал участие и опытный полузащитник Константин Васильев, получивший небольшое повреждение в поединке чемпионата Эстонии .

В групповом турнире лидирует Северная Ирландия, выигравшая все четыре матча - 12 очков. Далее расположились Германия (9 очков - 3 игры) и Голландия (3 очка - 2 игры). Эстония и Беларусь замыкают турнирную таблицу отборочного турнира, потерпев поражения во всех матчах.

Последний поединок сборная Эстонии проиграла в гостях Германии - 0:8. После этой игры ЭФС сменил главного тренера - вместо Мартина Рейма команду возглавил Воолайд, возглавлявший прежде молодежную сборную Эстонии.