ФОТО: Главный тренер сборной Эстонии сделал амбициозное заявление

Футболисты сборной Эстонии провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Карела Воолайда.
В ближайшую неделю наши футболисты сыграют дома два поединка отборочного турнира чемпионата Европы с Беларусью (6 сентября) и Нидерландами (9 сентября). По словам Воолайда, приоритетной для него является игра с белорусами.
Воолайд надеется победить белорусов
"Для публики наибольший интерес представляет поединок с голландцами, но в плане завоевания очков главный матч для меня - игра с белорусами", - сказал 42-летний Воолайд.
Новый главный тренер перед двумя ближайшими матчами настроен оптимистично. Сборная Эстонии планирует заработать в них, как минимум, 3 очка, а если посчастливится, то и больше.
"Если стратегия, с который мы идем на предстоящие матчи сработает, то дело может пахнуть четырьмя очками. Против Белоруссии мы должны сыграть хорошо, реализовать наш план и навязать сопернику свою волю", - цитирует Воолайда Eesti Päevaleht.
По словам нового наставника сборной Эстонии, в отличие от своих предшественников, он хочет уменьшить количество теоретических занятий. "Мы пытаемся сократить теорию и дать игрокам индивидуальные советы. Важную информацию будем доносить до конкретных футболистов", - отметил Воолайд.
Васильев уже тренируется
В тренировке сборной Эстонии принимал участие и опытный полузащитник Константин Васильев. В минувшее воскресенье 35-летний ветеран получил травму в поединке чемпионата Эстонии и вынужден был досрочно покинуть поле в первом тайме.
"По информации медицинского штаба, травма не очень серьезная. Такое повреждение у него было и раньше. Смотрим, как изменится ситуация в ближайшие дни", - сказал Воолайд.
Неожиданный лидер
В групповом турнире лидирует Северная Ирландия, выигравшая все четыре матча - 12 очков. Далее расположились Германия (9 очков - 3 игры) и Голландия (3 очка - 2 игры). Эстония и Беларусь замыкают турнирную таблицу, потерпев поражения во всех матчах.
Предыдущий поединок отборочного цикла сборная Эстонии проиграла в гостях Германии - 0:8. После этой игры ЭФС сменил главного тренера - вместо Мартина Рейма команду возглавил Воолайд, возглавлявший прежде молодежную сборную Эстонии (U-21).
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