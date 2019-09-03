ФОТО: Главный тренер сборной Эстонии сделал амбициозное заявление

В ближайшую неделю наши футболисты сыграют дома два поединка отборочного турнира чемпионата Европы с Беларусью (6 сентября) и Нидерландами (9 сентября). По словам Воолайда, приоритетной для него является игра с белорусами.

Воолайд надеется победить белорусов

"Для публики наибольший интерес представляет поединок с голландцами, но в плане завоевания очков главный матч для меня - игра с белорусами", - сказал 42-летний Воолайд.

Новый главный тренер перед двумя ближайшими матчами настроен оптимистично. Сборная Эстонии планирует заработать в них, как минимум, 3 очка, а если посчастливится, то и больше.

"Если стратегия, с который мы идем на предстоящие матчи сработает, то дело может пахнуть четырьмя очками. Против Белоруссии мы должны сыграть хорошо, реализовать наш план и навязать сопернику свою волю", - цитирует Воолайда Eesti Päevaleht.

По словам нового наставника сборной Эстонии, в отличие от своих предшественников, он хочет уменьшить количество теоретических занятий. "Мы пытаемся сократить теорию и дать игрокам индивидуальные советы. Важную информацию будем доносить до конкретных футболистов", - отметил Воолайд.

Васильев уже тренируется

В тренировке сборной Эстонии принимал участие и опытный полузащитник Константин Васильев. В минувшее воскресенье 35-летний ветеран получил травму в поединке чемпионата Эстонии и вынужден был досрочно покинуть поле в первом тайме.

"По информации медицинского штаба, травма не очень серьезная. Такое повреждение у него было и раньше. Смотрим, как изменится ситуация в ближайшие дни", - сказал Воолайд.