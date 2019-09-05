ФОТО: Главный тренер сборной Беларуси: Эстония для нас неудобный соперник

6 сентября в Таллинне пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу Эстония - Беларусь. За сутки до поединка наставник гостей Михаил МАРХЕЛЬ ответил на вопросы журналистов.
Мархель и его эстонский коллега Карел Воолайд находятся в одинаковых условиях. Оба тренера возглавили национальные команды своих стран в разгар отборочного цикла в июне. Эстонский коуч перед игрой не стал скрывать свой план, заявив, что рассчитывает взять в предстоящем матче 3 очка. Мархель был лаконичен и осторожен:
- Нам предстоит важная игра. Обе команды не набрали еще очков в отборочном турнире и хотят победить. Вмешаться в борьбу за высокие места в турнирной таблице мы не сможем, но есть престиж страны, за который мы будем биться.
- В Таллинне не сможет сыграть центральный защитник Александр Мартынович, выступающий в чемпионате России за "Краснодар". Насколько велика его потеря для вашей команды и восполнима ли она?
- Мартынович - не только центральный защитник, но и капитан команды. Его потеря для нас очень весома. Но я считаю, что у нас есть игрок, способный его заменить.
- Сколько матчей сборной Эстонии вы просмотрели в ходе подготовки к предстоящему поединку?
- В нашем распоряжении было достаточное количество видеозаписей. Просмотрел игру сборной Эстонии как в поединках Лиги наций, так и в матчах нынешнего отборочного цикла. Эстонскую команду отличает хорошая игровая дисциплина. У нее есть лидеры на поле. К тому же в состав сборной Эстонии вернулся опытный защитник Клаван. Предстоит непростой матч.
- Беларусь неудачно играет в Таллинне (три поражения в четырех матчах), хотя в ее составе было больше опытных игроков, чем в рядах сборной Эстонии - Хацкевич, Белькевич, Шанталосов, Кульчий, Штанюк, Баранов... Чем можно объяснить такую неудачную статистику?
- Какого-то общего знаменателя тут, наверное, нет - у каждого матча своя отдельная история. Но есть соперники, которые очень неудобны. Эстония для нас - одна из таких команд.
В пресс-конференции участвовал также нападающий БАТЭ Максим Скавыш, который дебютироваал в национальной сборной в 2013 году на "А Ле Кок Арене": "Я думаю, Беларусь сможет обыграть Эстонию", - сказал форвард.
Поединок отборочного цикла чемпионата Европы Эстония - Беларусь начнется на лиллекюлаской арене в 19:00.
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