ФОТО: Главный тренер сборной Беларуси: Эстония для нас неудобный соперник

Мархель и его эстонский коллега Карел Воолайд находятся в одинаковых условиях. Оба тренера возглавили национальные команды своих стран в разгар отборочного цикла в июне. Эстонский коуч перед игрой не стал скрывать свой план, заявив, что рассчитывает взять в предстоящем матче 3 очка. Мархель был лаконичен и осторожен:

- Нам предстоит важная игра. Обе команды не набрали еще очков в отборочном турнире и хотят победить. Вмешаться в борьбу за высокие места в турнирной таблице мы не сможем, но есть престиж страны, за который мы будем биться.

- В Таллинне не сможет сыграть центральный защитник Александр Мартынович, выступающий в чемпионате России за "Краснодар". Насколько велика его потеря для вашей команды и восполнима ли она?

- Мартынович - не только центральный защитник, но и капитан команды. Его потеря для нас очень весома. Но я считаю, что у нас есть игрок, способный его заменить.

- Сколько матчей сборной Эстонии вы просмотрели в ходе подготовки к предстоящему поединку?

- В нашем распоряжении было достаточное количество видеозаписей. Просмотрел игру сборной Эстонии как в поединках Лиги наций, так и в матчах нынешнего отборочного цикла. Эстонскую команду отличает хорошая игровая дисциплина. У нее есть лидеры на поле. К тому же в состав сборной Эстонии вернулся опытный защитник Клаван. Предстоит непростой матч.