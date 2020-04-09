09.04.2020, 05:30
ФОТО: Футболистам укоротили руки. С лета вводятся новые правила
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры, которые должны вступить летом.
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры, которые должны вступить летом.
Одно из уточнений касается правила игры рукой. ИФАБ еще раз подтвердил, что рука каждого игрока теперь стала, если можно выразиться так, чуть короче.
Международный совет футбольных ассоциаций сделал поясняющую картинку: тем местом, что выделено зеленым цветом, можно играть в футбол.
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