ФОТО: Футболистам укоротили руки. С лета вводятся новые правила

Одно из уточнений касается правила игры рукой. ИФАБ еще раз подтвердил, что рука каждого игрока теперь стала, если можно выразиться так, чуть короче.

Международный совет футбольных ассоциаций сделал поясняющую картинку: тем местом, что выделено зеленым цветом, можно играть в футбол.