ФОТО: "Флора" вылетела из Лиги чемпионов после серии пенальти

Чемпион Эстонии по футболу "Флора" первой из эстонских клубов начала новый еврокубковый сезон. В стартовом раунде квалификации Лиги чемпионов флорасцы в серии послематчевых пенальти уступили на "А Ле Кок Арене" литовской "Судуве" - 2:4 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1).
Три последних года мариампольская "Судува" неизменно выигрывала чемпионат Литвы и регулярно добиралась до раунда-плей Лиги Европы. Все эти успехи были связаны с казахстанским специалистом Владимиром Чебуриным, но в декабре прошлого года он покинул команду.
До игры
В январе "Судуву" возглавил австриец Хаймо Пфайфенбергер, однако спустя три месяца - в самый разгар коронавирусной паузы - он вернулся на родину. Говорят, что стороны разошлись во взглядах. В Таллинн "Судуву" привез Саулюс Ширмялис, имеющий опыт работы в Казахстане, Финляндии и Швеции.
На предматчевой пресс-конференции наставник "Судувы" не жалел хороших слов в адрес соперника. "Флора" - бренд эстонского футбола. В ней много сильных игроков. Саппинен - лучший бомбардир чемпионата Эстонии, Васильев - мозг команды, вернувшийся из Норвегии Игонен надежен в воротах. Во "Флоре" играют 9 футболистов национальной сборной - я таким количеством игроков-сборников не располагаю", - сказал Ширмялис.
В прошлом сезоне "Флора" порадовала болельщиков в квалификации Лиги Европы. В первом круге она обыграла сербский "Раднички, а во втором раунде достойно выглядела против германского "Айнтрахта".
"На бумаге "Судува" выглядит полегче "Айнтрахта", но это не так. В одной игре возможно всякое. Нет смысла говорить о тактике - надо просто выходить на поле и играть", - заметил на пресс-конференции капитан "Флоры" Константин Васильев.
Игра
Первый тайм поединка на "А Ле Кок Арене" прошел в равной борьбе, но атаки литовского клуба, в стартовом составе которого на поле вышли 8 легионеров, были опаснее. Наибольшая угроза исходила от габаритного боснийца Михрета Топчагича, выдвинутого на острие атаки. К середине тайма Матвей Игонен дважды успел выручить команду, отражая удары игроков "Судувы" с близкого расстояния.
Счет в матче - он проходил без зрителей - был открыт после перерыва. На 49-й минуте Владислав Крейда выцарапал в подкате мяч у соперника, Власий Синявский в своей излюбленной манере сместился с фланга в центр и, не доходя до штрафной, пробил по воротам - голкипер литовского клуба отразил мяч, но первым на добивании был Рауно Саппинен.
Ситуация обязывала "Судуву" идти вперед. Гости восстановили равновесие на 78-й минуте, когда Топчагич реализовал пенальти. Флорасцы протестовали против назначения 11-метрового удара, но судья своего решения менять не стал.
На последних секундах добавленного времени чемпион Эстонии мог решить исход поединка в свою пользу, но упустил два отличных шанса. Сначала флорасцы запороли быструю контратаку "3 в 1" - вышедший на замену Рауно Аллику мог бы получше распорядиться мячом. Через несколько секунд после розыгрыша углового Маркус Соометс не сумел поразить ворота с близкого расстояния.
В дополнительное время счет матча не изменился - судьбу поединка решали послематчевые пенальти. Удачливее в них оказалась "Судува". Литовский клуб допустил один промах, тогда как хозяева поля - два: пробивавший первым в составе "Флоры" Васильев угодил мячом в штангу, а несильный удар Соометса парировал вратарь.
Победив чемпиона Эстонии, "Судува" пробилась во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов и заработала дополнительно, как минимум, 660 000 евро (еще 540 000 евро ей было гарантировано перед игрой с "Флорой"). На следующей неделе во втором раунде турнира литовский клуб сыграет с израильским "Маккаби" - эта дуэль также будет
состоять из одного матча.
"Флора" в 10-й раз принимала участие в Лиге чемпионов, но ни разу так и не смогла преодолеть стартовый барьер. Евросезон для нее, впрочем, не окончен - флорасцы переходят играть в Лигу Европы. Свой следующий поединок на международной арене чемпион Эстонии проведет 17 сентября.
После игры
"У нас было пару хороших моментов решить исход матча в свою пользу в основное время. Победил тот, кто меньше ошибался и использовал свои шансы. Уверенность соперника в своих силах и опыт игроков - вот факторы, которые определили исход поединка", - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник "Флоры" Юрген Хенн.
Накануне поединка с "Судувой" Хенн отметил, что команда специально не тренировала пенальти, а сосредоточилась на других аспектах игры. Не было ли это ошибкой?
"Для меня это повод для размышлений, - признал Хенн. - Оглядываясь назад, сейчас трудно сказать - изменило бы ли это что-нибудь. Когда сыграны 120 минут, решающими становятся другие факторы".
Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
Карабах (Азербайджан) - Силекс (Македония) 4:0
Динамо Бр (Беларусь) - Астана (Казахстан) 6:3
Легия (Польша) - Линфилд (Северная Ирландия) 1:0
Селтик (Шотландия) - Рейкьявик (Исландия) 6:0
Црвена Звезда (Сербия) - Европа (Гибралтар) 5:0
Арарат-Армения (Армения) - Омония (Кипр) 0:1 д.вр.
Мольде Норвегия) - КуПС (Финляндия) 5:0
Флора (Эстония) - Судува (Литва) 1:1 (2:4 пен).
Динамо Тб (Грузия) - Тирана (Албания) 0:2
Маккаби Т-А (Израиль) - Рига (Латвия) 2:0
Ференцварош (Венгрия) - Юргорден (Швеция) 2:0
Целе (Словения) - Дандолк (Ирландия) 3:0
Будучность (Черногория) - Лудогорец (Болгария) 1:3
Клаксвик (Фареры) - Слован (Словакия) перенесен
Шериф (Молдавия) - Фола (Люксембург) 2:0
Флориана (Мальта) - ЧФР (Румыния) 0:2
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Врачи назвали ключевой симптом лёгкой формы коронавируса
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила