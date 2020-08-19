ФОТО: "Флора" вылетела из Лиги чемпионов после серии пенальти

Три последних года мариампольская "Судува" неизменно выигрывала чемпионат Литвы и регулярно добиралась до раунда-плей Лиги Европы. Все эти успехи были связаны с казахстанским специалистом Владимиром Чебуриным, но в декабре прошлого года он покинул команду.

До игры



В январе "Судуву" возглавил австриец Хаймо Пфайфенбергер, однако спустя три месяца - в самый разгар коронавирусной паузы - он вернулся на родину. Говорят, что стороны разошлись во взглядах. В Таллинн "Судуву" привез Саулюс Ширмялис, имеющий опыт работы в Казахстане, Финляндии и Швеции.

На предматчевой пресс-конференции наставник "Судувы" не жалел хороших слов в адрес соперника. "Флора" - бренд эстонского футбола. В ней много сильных игроков. Саппинен - лучший бомбардир чемпионата Эстонии, Васильев - мозг команды, вернувшийся из Норвегии Игонен надежен в воротах. Во "Флоре" играют 9 футболистов национальной сборной - я таким количеством игроков-сборников не располагаю", - сказал Ширмялис.

В прошлом сезоне "Флора" порадовала болельщиков в квалификации Лиги Европы. В первом круге она обыграла сербский "Раднички, а во втором раунде достойно выглядела против германского "Айнтрахта".

"На бумаге "Судува" выглядит полегче "Айнтрахта", но это не так. В одной игре возможно всякое. Нет смысла говорить о тактике - надо просто выходить на поле и играть", - заметил на пресс-конференции капитан "Флоры" Константин Васильев.

Игра



Первый тайм поединка на "А Ле Кок Арене" прошел в равной борьбе, но атаки литовского клуба, в стартовом составе которого на поле вышли 8 легионеров, были опаснее. Наибольшая угроза исходила от габаритного боснийца Михрета Топчагича, выдвинутого на острие атаки. К середине тайма Матвей Игонен дважды успел выручить команду, отражая удары игроков "Судувы" с близкого расстояния.

Счет в матче - он проходил без зрителей - был открыт после перерыва. На 49-й минуте Владислав Крейда выцарапал в подкате мяч у соперника, Власий Синявский в своей излюбленной манере сместился с фланга в центр и, не доходя до штрафной, пробил по воротам - голкипер литовского клуба отразил мяч, но первым на добивании был Рауно Саппинен.