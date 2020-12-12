ФОТО: "Флора" в 13-й раз получила чемпионский кубок

12 декабря "Флора" должна была сыграть поединок заключительного тура чемпионата Эстонии с "Левадией", но из-за коронавирусных проблем матч был отменен. К тому же эта встреча не имела спортивного значения ни для одной из команд.

В следующем году "Флора" возьмет старт в Лиге чемпионов. Серебряный призер чемпионата Эстонии стартует в новом еврокубковом турнире Лиге конференций. Еще одна путевка в Европу будет разыграна в Кубке Эстонии.