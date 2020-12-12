12.12.2020, 21:20

ФОТО: "Флора" в 13-й раз получила чемпионский кубок


EST 3
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Foto: Ilmar Saabas

Футболистам "Флоры" вручен на "А Ле Кок Арене" чемпионский кубок за победу в "Премиум-лиге". Флорасцы в 13-й раз выиграли чемпионат страны.

12 декабря "Флора" должна была сыграть поединок заключительного тура чемпионата Эстонии с "Левадией", но из-за коронавирусных проблем матч был отменен. К тому же эта встреча не имела спортивного значения ни для одной из команд.

В следующем году "Флора" возьмет старт в Лиге чемпионов. Серебряный призер чемпионата Эстонии стартует в новом еврокубковом турнире Лиге конференций. Еще одна путевка в Европу будет разыграна в Кубке Эстонии.

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