ФОТО: "Флора" размазала "Маарду", "Левадия" завершила сезон поражением

Два мяча в этой встрече забил Эрик Сорга, который стал лучшим снайпером чемпионата Эстонии - на его счету 31 точный выстрел. Ближайшие преследователи в гонке бомбардиров значительно отстали, забив лишь по 13 мячей.

Неудачный сезон "Левадии"

Перед заключительным туром в "Премиум-лиге" сохранялась небольшая интрига. В споре за серебряные медали "Левадия" на очко опережала прошлогоднего чемпиона "Калью". Бело-зеленые проиграли заключительный поединок в гостях "Пайде" - 1:3 (1:1). Однако ныммесцы не смогли воспользоваться осечкой "Левадии" и потерпели поражение на своем поле от тартуской "Таммеки" - 2:3 (0:1).

Таким образом, "Левадия", как и год назад, завоевала серебро. Для кого-то второе место может и достижение, но для бело-зеленых - это неудачный результат.

"Легион" заменит "Маарду"

Элитный дивизион эстонского футбола покидает "Маарду" - его заменит таллиннский "Легион", досрочно выигравший турнир команд первой лиги.

"Курессааре" проиграл в заключительном туре дома нарвскому "Трансу" - 0:1 (0:0), а таллиннский "Калев" обыграл вильяндиский "Тулевик" - 3:0 (1:0). "Курессааре" опустился на предпоследнее место и проведет переходные матчи с пярнуским "Вапрусом".