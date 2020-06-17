ФОТО: "Флора" разбила "Левадию", "Калью" и Нарва проиграли
В центральном матче первого круга чемпионата Эстонии по футболу лидер первенства "Флора" разгромила ближайшего преследователя "Левадию" - 4:0 (2:0).
В центральном матче первого круга чемпионата Эстонии по футболу лидер первенства "Флора" разгромила ближайшего преследователя "Левадию" - 4:0 (2:0).
"Флора" опережает теперь принципиального соперника на 6 очков и остается единственной командой, не потерпевшей в чемпионате Эстонии поражения.
"Левадия" провалила дебют
Лидер чемпионата очень сильно провел стартовый отрезок матча. Уже на 3-й минуте Константин Васильев открыл счет. А к исходу первой четверти часа "Флора" еще раз добилась успеха - отличился Власий Синявский.
После перерыва мяч "Левадия" попыталась отыграться, но Максим Подхолюзин в начале второго тайма срезал мяч в свои ворота - исход матча был предрешен. Окончательный результат поединка установил на 87-й минуте Васильев.
Тренер "Транса" дисквалифицирован
Поражение потерпел еще один претендент на чемпионский титул "Калью". Ныммесцы на своем поле уступили "Пайде" - 0:1 (0:1). На исходе первого тайма отличился Кристофер Пихт.
Никак не может открыть счет победам в чемпионате Эстонии нарвский "Транс". Обладатель Кубка Эстонии проиграл дома тартуской "Таммеке" - 0:1 (0:0). Нарвитяне проводили этот поединок без своего тренера Дженка Озджана. ЭФС дисквалифицировал турецкого специалиста за резкие высказывания в адрес судей на 2 матча.
20 июня пройдут полуфинальные матчи Кубка Эстонии, а заключительный тур первого круга чемпионата Эстонии состоится 26-27 июня.
Чемпионат Эстонии (8-й тур)
16 июня (вторник)
Легион - Тулевик (Вильянди) 0:2
17 июня (среда)
Транс (Нарва) - Таммека (Тарту) 0:1
Калев (Таллинн) - Курессааре 0:2
Калью - Пайде 0:1
Флора - Левадия 4:0
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