ФОТО: "Флора" разбила "Левадию", "Калью" и Нарва проиграли

"Флора" опережает теперь принципиального соперника на 6 очков и остается единственной командой, не потерпевшей в чемпионате Эстонии поражения.

"Левадия" провалила дебют

Лидер чемпионата очень сильно провел стартовый отрезок матча. Уже на 3-й минуте Константин Васильев открыл счет. А к исходу первой четверти часа "Флора" еще раз добилась успеха - отличился Власий Синявский.

После перерыва мяч "Левадия" попыталась отыграться, но Максим Подхолюзин в начале второго тайма срезал мяч в свои ворота - исход матча был предрешен. Окончательный результат поединка установил на 87-й минуте Васильев.

Тренер "Транса" дисквалифицирован

Поражение потерпел еще один претендент на чемпионский титул "Калью". Ныммесцы на своем поле уступили "Пайде" - 0:1 (0:1). На исходе первого тайма отличился Кристофер Пихт.

Никак не может открыть счет победам в чемпионате Эстонии нарвский "Транс". Обладатель Кубка Эстонии проиграл дома тартуской "Таммеке" - 0:1 (0:0). Нарвитяне проводили этот поединок без своего тренера Дженка Озджана. ЭФС дисквалифицировал турецкого специалиста за резкие высказывания в адрес судей на 2 матча.

20 июня пройдут полуфинальные матчи Кубка Эстонии, а заключительный тур первого круга чемпионата Эстонии состоится 26-27 июня.

Чемпионат Эстонии (8-й тур)

16 июня (вторник)

Легион - Тулевик (Вильянди) 0:2

17 июня (среда)

Транс (Нарва) - Таммека (Тарту) 0:1

Калев (Таллинн) - Курессааре 0:2

Калью - Пайде 0:1

Флора - Левадия 4:0

