ФОТО: "Флора" проиграла в Лиге Европы и завершила европоход

В заключительном раунде квалификации Лиги Европы футболисты "Флоры" проиграли в гостях флагману хорватского футбола загребскому "Динамо" - 1:3 (0:2).
Хорватский клуб продолжит выступление в групповом турнире Лиги Европы, а флорасцы завершили выступление на международной арене.
Под диктовку "Динамо"
Динамо считалось мегафаворитом поединка в Загребе. Популярный портал Transfermarkt оценивал рыночную стоимость футболистов хорватского клуба в 75 млн евро, тогда как состав "Флоры" потянул лишь на 4 млн евро.
Свой статус хорваты подтвердили уже на 11-й минуте, когда Марио Гавранович после навеса с правого фланга головой вколотил мяч в сетку ворот. В середине первого тайма хозяева поля еще раз добились успеха.
Синявский внес интригу
После перерыва "Флора" стала чаще угрожать воротам соперника. На 65-й минуте Власий Синявский в своей излюбленной манере сместился с левого фланга в центр и ударом в нижний угол застал врасплох голкипера "Динамо" Доминика Ливаковича (самый дорогой игрок хорватского клуба - Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро).
После забитого мяча наставник "Флоры" Юргенн Хенн бросил в бой свежие силы. Однако хорваты на 87-й минуте матча забили третий мяч и похоронили интригу.
Эстонские клубы будут играть в Лиге конференций
Эстонские клубы завершили выступление в европейских кубковых турнирах. В следующем году на международной арене будут выступать только 3 клуба.
Победитель первенства Эстонии - им наверняка снова станет "Флора" - возьмет старт в квалификации Лиги чемпионов, а серебряный призер и победитель Кубка Эстонии начнут выступление в Лиге конференций - это третий по значимости еврокубковый турнир, который запускает со следующего сезона УЕФА.
Лига Европы (плей-офф квалификации)
ЧФР (Румыния) - КуПС (Финляндия) 3:1
Арарат-Армения (Армения) - Црвена Звезда (Сербия) 1:2
Мальме (Швеция) - Гранада (Испания) 1:3
Русенборг (Норвегия) - ПСВ (Нидерланды) 0:2
Либерец (Чехия) - АПОЭЛ (Кипр) 1:0
Шарлеруа (Бельгия) - Лех (Польша) 1:2
Динамо Бр (Беларусь) - Лудогорец (Болгария) 0:2
Легия (Польша) - Карабах (Азербайджан) 0:3
Сараево (Босния) - Селтик (Шотландия) 0:1
Копенгаген (Дания) - Риека (Хорватия) 0:1
Дандолк (Ирландия) - Клаксвик (Фареры) 3:1
Базель (Швейцария) - ЦСКА (Болгария) 1:3
АЕК (Греция) - Вольфсбург (Германия) 2:1
Рейнджерс (Шотландия) - Галатасарай (Турция) 2:1
Спортинг (Португалия) - ЛАСК (Австрия) 1:4
Тоттенхэм (Англия) - Маккаби Хф (Израиль) 7:2
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