ФОТО: "Флора" проиграла в Лиге Европы и завершила европоход

Хорватский клуб продолжит выступление в групповом турнире Лиги Европы, а флорасцы завершили выступление на международной арене.

Под диктовку "Динамо"

Динамо считалось мегафаворитом поединка в Загребе. Популярный портал Transfermarkt оценивал рыночную стоимость футболистов хорватского клуба в 75 млн евро, тогда как состав "Флоры" потянул лишь на 4 млн евро.

Свой статус хорваты подтвердили уже на 11-й минуте, когда Марио Гавранович после навеса с правого фланга головой вколотил мяч в сетку ворот. В середине первого тайма хозяева поля еще раз добились успеха.

Синявский внес интригу

После перерыва "Флора" стала чаще угрожать воротам соперника. На 65-й минуте Власий Синявский в своей излюбленной манере сместился с левого фланга в центр и ударом в нижний угол застал врасплох голкипера "Динамо" Доминика Ливаковича (самый дорогой игрок хорватского клуба - Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро).

После забитого мяча наставник "Флоры" Юргенн Хенн бросил в бой свежие силы. Однако хорваты на 87-й минуте матча забили третий мяч и похоронили интригу.

Эстонские клубы будут играть в Лиге конференций

Эстонские клубы завершили выступление в европейских кубковых турнирах. В следующем году на международной арене будут выступать только 3 клуба.

Победитель первенства Эстонии - им наверняка снова станет "Флора" - возьмет старт в квалификации Лиги чемпионов, а серебряный призер и победитель Кубка Эстонии начнут выступление в Лиге конференций - это третий по значимости еврокубковый турнир, который запускает со следующего сезона УЕФА.

Лига Европы (плей-офф квалификации)

ЧФР (Румыния) - КуПС (Финляндия) 3:1

Арарат-Армения (Армения) - Црвена Звезда (Сербия) 1:2

Мальме (Швеция) - Гранада (Испания) 1:3

Русенборг (Норвегия) - ПСВ (Нидерланды) 0:2

Либерец (Чехия) - АПОЭЛ (Кипр) 1:0

Шарлеруа (Бельгия) - Лех (Польша) 1:2

Динамо Бр (Беларусь) - Лудогорец (Болгария) 0:2

Легия (Польша) - Карабах (Азербайджан) 0:3

Сараево (Босния) - Селтик (Шотландия) 0:1

Копенгаген (Дания) - Риека (Хорватия) 0:1

Дандолк (Ирландия) - Клаксвик (Фареры) 3:1