20.10.2019, 16:54
ФОТО: "Флора" проиграла "Нымме Калью" и отложила празднование чемпионства
Финальный счет - 2:1 в пользу "Нымме". За три игры до конца чемпионата отрыв "Флоры" от идущей второй "Левадии" составляет 7 очков и вряд ли "Флора" упустит свое ожидаемое чемпионство.
Благодаря своей победе "Нымме Калью" в споре за третье место опережает "Пайде" на 2 очка.
Отметим, что лидер чемпионата почти весь матч играл вдесятером — на 13-й минуте был удален Хенрик Пюрг. На гол Эрика Сорга "Нымме" ответили дублем Сандера Пури.
В другом матче дня "Тулевик" из Вильянди одолел в Тарту местный "Таммека" со счетом 3:1.
Таблица чемпионата Эстонии по футболу:
Стало известно, кто увел в лес мальчика из машины под Омском
Как умирала от рака Раиса Горбачева, которую ненавидели многие
Пропавшую при продаже машины россиянку нашли мертвой
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец