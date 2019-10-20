ФОТО: "Флора" проиграла "Нымме Калью" и отложила празднование чемпионства

Благодаря своей победе "Нымме Калью" в споре за третье место опережает "Пайде" на 2 очка.

Отметим, что лидер чемпионата почти весь матч играл вдесятером — на 13-й минуте был удален Хенрик Пюрг. На гол Эрика Сорга "Нымме" ответили дублем Сандера Пури.

В другом матче дня "Тулевик" из Вильянди одолел в Тарту местный "Таммека" со счетом 3:1.

Таблица чемпионата Эстонии по футболу:

