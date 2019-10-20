20.10.2019, 16:54

ФОТО: "Флора" проиграла "Нымме Калью" и отложила празднование чемпионства


rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

Финальный счет - 2:1 в пользу "Нымме". За три игры до конца чемпионата отрыв "Флоры" от идущей второй "Левадии" составляет 7 очков и вряд ли "Флора" упустит свое ожидаемое чемпионство.

Благодаря своей победе "Нымме Калью" в споре за третье место опережает "Пайде" на 2 очка.

Отметим, что лидер чемпионата почти весь матч играл вдесятером — на 13-й минуте был удален Хенрик Пюрг. На гол Эрика Сорга "Нымме" ответили дублем Сандера Пури.

В другом матче дня "Тулевик" из Вильянди одолел в Тарту местный "Таммека" со счетом 3:1.

Таблица чемпионата Эстонии по футболу:

Фото: jalgpall.ee
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