ФОТО: "Флора" почти чемпион, "Легион" остался без еврокубков

Судьбу поединка решил удачный розыгрыш стандартного положения в концовке первого тайма - угловой удар в исполнении Константина Васильева замкнул головой Мяртен Кууск.

"Флора" лидирует с отрывом в 13 очков

За два тура до финиша первого этапа чемпионата Эстонии "Флора" опережает "Пайде" теперь на 13 очков. Оформление очередного чемпионства "Флоры" - лишь вопрос времени.

Напомним, что в нынешнем сезоне пандемия коронавируса вынудила изменить формат проведения чемпионата Эстонии. На первом этапе проводится турнир в три круга. По его окончании 6 лучших команд продолжат борьбу за медали и проведут турнир в один круг, а 4 слабейшие команды будут выяснять отношения в утешительном турнире.

Следующий тур чемпионата Эстонии состоится 31 октября - 1 ноября. Главный матч пройдет на "А Ле Кок Арене", где "Флора" будет принимать "Калью".

Два удаления в первом тайме

Параллельно с матчем чемпионата страны проходил поединок 1/8 финала Кубка Эстонии, в котором "Калью" победил на своем поле таллиннский "Легион" - 3:0 (0:0).

К нынешнему розыгрышу Кубка Эстонии приковано повышенное внимание, поскольку по итогам текущего чемпионата страны путевки в европейские кубковые турниры получат только победитель "Премиум-лиги" и серебряный призер. Еще одно место в новый еврокубковый турнир Лигу конференций, который УЕФА планирует запустить со следующего сезона, достанется победителю Кубка Эстонии.

С обладателями первых двух путевок (через чемпионат Эстонии), похоже, все уже ясно - они достанутся "Флоре" и, скорее всего, "Пайде". А вот кто станет обладателем Кубка Эстонии - большой вопрос.

Первый тайм поединка "Калью" - "Легион" отличался большим упорством. На 35-й минуте на поле вспыхнула небольшая потасовка, по итогам которой с поля были удалены защитник ныммесцев Владимир Авилов и форвард "Легиона" Никита Андреев. Размен оказался неравноценный. После перерыва ныммесцы забили три мяча и пробились в 1/4 финала Кубка Эстонии.

В четвертьфинальную стадию турнира вышли также "Левадия", таллиннский "Калев", тартуская "Таммека" и "Маарду". Остальные четвертьфиналисты Кубка Эстонии станут известны позже.