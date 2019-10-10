10.10.2019, 16:35

ФОТО: Фанат попросил футболистку сделать селфи и схватил ее за грудь


rus.delfi.ee
EST
Sofia Huerta
Sofia HuertaFoto: Twitter

Товарищеский поединок женских команд "Тигрес" (Мексика) - "Хьюстон" (США) завершился скандалом.

По окончании матча мексиканский болельщик попросил футболистку сборной США Софию Уэрта сделать совместное фото. Американка охотно согласилась. Во время съемки фанат взял футболистку за грудь.

Мексиканский клуб намерен ввести пожизненный запрет болельщику для прохода на стадион.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: