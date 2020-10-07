ФОТО: Эстонские футболисты проиграли на своем поле 131-й команде мира

Товарищеский статус матча накануне двух поединков Лиги наций располагал к экспериментам. Для кого он получился удачный, лучше всего отражает результат поединка.

Три капитана

Капитанскую повязку главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд доверил центральному защитнику "Флоры" Мяртену Кууску, который проводил лишь третий матч за национальную команду. По ходу встречи эту повязку, словно эстафетную палочку, примерили на себе еще два игрока.

Стартовую десятиминутку хозяева поля провели очень бодро, заставив понервничать оборону соперника. Счет в матче литовцы открыли на 14-й минуте после ошибки Павла Марина в центре поля - отличился опытный Арвидас Новиковас.

Когда истекли первые полчаса, гости провели еще одну быструю контратаку и забили второй мяч.

Марин прервал одну неудачную серию

Сразу же после перерыва Новиковас оформил дубль и сделал счет разгромным - 0:3. Немногочисленные болельщики - на матче присутствовали 718 зрителей - свистом и репликами выражали недовольство игрой хозяев поля. Мяч престижа в сборной Эстонии забил на 58-й минуте Марин, который реабилитировался за свою ошибку в первом тайме.

Полузащитник вильяндиского "Тулевика" прервал неудачную серию сборной Эстонии, которая 7 предыдущих матчей не могла поразить ворота соперника. Но продолжаются две другие серии - 11 матчей сборная Эстонии не знает побед, причем последние 6 поединков она проиграла.

Поединок с Литвой, которая занимает 131-е место в мировом рейтинге, сборная Эстонии (у нее 108-я позиция) провела в следующем составе: Игонен, Ярвелайд (58. Лиландер), Кууск (58. Пюрг), Баранов, Тенисте, Лийвак (65. Тур), Айнсалу (75. Крейда), Кяйт, Марин, Тунев (58. Лутс), Лепик (65. Саппинен).

Следующие два поединка сборная Эстонии проведет дома в рамках Лиги наций. 11 октября она сыграет с Северной Македонией, а 14 октября будет принимать Армению.