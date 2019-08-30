ФОТО: Эстонские футболистки проиграли вице-чемпионкам мира 0:7
В стартовом матче отборочного цикла женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии проиграла на лиллекюлаской арене Нидерландам - 0:7 (0:3).
В стартовом матче отборочного цикла женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии проиграла на лиллекюлаской арене Нидерландам - 0:7 (0:3).
С первых же секунд матча голландки взяли игру под свой контроль и устроили осаду ворот эстонской команды. Наши девушки старательно отбивались, сумев продержаться 27 минут. Первый мяч прекрасным ударом из-за пределов штрафной забила лидер нападения голландской команды Вивиан Мидема.
Крупное поражение эстонской команды не должно удивлять. Голландки выиграли последний чемпионат Европы, а на завершившемся в июле чемпионате мира они завоевали серебряные медали. В мировом рейтинге сборная Эстонии находится на 99-м месте, Нидерланды занимают 3-ю строчку.
Помимо голландок, эстонская команда в отборочном турнире дважды сыграет с Россией, Косово, Словенией и Турцией.
Следующий поединок сборная Эстонии проведет 3 сентября в Москве с россиянками, которые в первом туре победили на выезде Словению - 1:0 (1:0).
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Подмосковье вертолет рухнул в водохранилище
Воронцевич: судьи на Кубке мира – «мертвяки», свистят непонятное
Во Франции в результате нападения на прохожих погиб человек
Кикабидзе пожелал «все разрушить» в России