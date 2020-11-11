ФОТО: Эстония проиграла Италии, Финляндия шокировала Францию

Поединок во Флоренции, как и следовало ожидать, прошел с большим преимуществом хозяев поля (владение мячом 65-35, удары 16-8, удары в створ 8-1).

Итальянцы реализовали два пенальти

Товарищеский статус матча и большое количество замен позволили тренерским штабам противоборствующих команд вдоволь поэкспериментировать с составами.

Хозяева поля открыли счет на 14-й минуте. Вскоре они увеличили свое преимущество. Под занавес матча Италия дважды реализовала пенальти.

Сборные Эстонии и Италии встречались между собой 7 раз. Все поединки выиграли итальянцы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 20:2.

Грустная статистика

Благодаря победе над Эстонией, беспроигрышная серия итальянцев достигла теперь 20 матчей.

Безвыигрышная серия сборной Эстонии сборной Эстонии составляет 14 игр. Последний раз наши футболисты побеждали в марте 2019 года Гибралтар (1:0) под руководством Мартина Рейма. Сменивший его Карел Воолайд пока так и не познал радость победы.

Сборная Эстонии поединок с итальянцами провела в следующем составе: Меэритс, Тенисте (46. Лиландер), Баранов, Метс, Пикк (78. Ярвелайд), Айнсалу (46. Тунев), Соометс, Миллер (58. Сорга), Лийвак, Марин (46. Тур), Саппинен (59. Лепик).

Впереди у наших футболистов два заключительных поединка групповой стадии Лиги наций. 15 ноября сборная Эстонии сыграет с Северной Македонией, а 18 ноября - с Грузией. Оба матча пройдут в гостях.

Финны сотворили сенсацию в Париже

Параллельно с поединком сборных Италии и Эстонии на футбольных полях Европы состоялись еще ряд товарищеских матчей.

Самый неожиданный результат был зафиксирован в Париже, где действующий чемпион мира Франция сенсационно проиграла Финляндии - 0:2 (0:2). Гости открыли счет на 28-й минуте - отличился нападающий английского "Брентфорда" Маркус Форсс, а на 31-й минуте полузащитник кипрского "Пафоса" Онни Валакари забил второй мяч.

Результаты товарищеских матчей (11 ноября)

Литва - Фарерские острова 2:1

Румыния - Беларусь 5:3

Сан-Марино - Латвия 0:3

Турция - Хорватия 3:3

Дания - Швеция 2:0

Германия - Чехия 1:0