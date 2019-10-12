ФОТО: Эстония и Германия к бою готовы. Что сказали перед матчем тренеры?

13 октября на "А Ле Кок Арене" пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу Эстония - Германия. За сутки до предстоящего поединка соперники опробовали газон "А Ле Кок Арены", а тренеры противоборствующих команд ответили на вопросы журналистов.
"Все здоровы, все восстановились, - сказал главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд. - К предстоящему поединку у нас достаточно сил и энергии".
На кого сделает ставку Воолайд?
Первая встреча противоборствующих команд завершился в июне сокрушительной победой сборной Германии со счетом 8:0.
В поединке четырехмесячной давности многих удивил стартовый состав сборной Эстонии - тогдашний наставник Мартин Рейм выпустил на поле сразу 7 игроков, перешагнувших 30-летний рубеж. Однако ставка на опыт не сработала и Рейм был отправлен в отставку. На кого рассчитывает в предстоящем матче Воолайд?
"Мы не подсчитывали средний возраст игроков, однако в уважающей себя команде должен быть хороший баланс между футболистами. Важен не только возраст. Не только опытные игроки могут выходить на поле в поединках с большими командами", - отметил Воолайд.
"Есть ли варианты на успех у эстонской команды в поединке с Германией? - поинтересовались немецкие журналисты.
"У Эстонии были хорошие игры дома против Сербии и Уругвая, которых удалось победить. Верю, что такой день наступит снова. Почему бы не завтра?" - сказал Воолайд.
У Германии нет проблем с мотивацией
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал на пресс-конференции ситуацию с травмированными игроками.
"В моем распоряжении 16 полевых игроков, что вполне достаточно для предстоящего поединка. Все три линии - защита, полузащита, нападение - укомплектованы без проблем", - сказал Лев.
"Мы выиграли дома со счетом 8:0, но это не означает, что мы снова легко победим. Нам нельзя больше терять очки в отборочном турнире. Игроки хорошо понимают, что мы должны выиграть предстоящий поединок. Проблем с мотивацией на эту игру нет" - отметил тренер четырехкратных чемпионов мира.
"С окончательным составом на матч определимся после тренировки. Могу лишь сказать, что полузащитник Илкай Гюндоган (футболист "Манчестер Сити" - Прим. Delfi) выйдет на поле с первой минуты" добавил Лев.
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец
Видео с места убийства школьницы под Москвой