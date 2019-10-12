ФОТО: Эстония и Германия к бою готовы. Что сказали перед матчем тренеры?

"Все здоровы, все восстановились, - сказал главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд. - К предстоящему поединку у нас достаточно сил и энергии".

На кого сделает ставку Воолайд?

Первая встреча противоборствующих команд завершился в июне сокрушительной победой сборной Германии со счетом 8:0.

В поединке четырехмесячной давности многих удивил стартовый состав сборной Эстонии - тогдашний наставник Мартин Рейм выпустил на поле сразу 7 игроков, перешагнувших 30-летний рубеж. Однако ставка на опыт не сработала и Рейм был отправлен в отставку. На кого рассчитывает в предстоящем матче Воолайд?

"Мы не подсчитывали средний возраст игроков, однако в уважающей себя команде должен быть хороший баланс между футболистами. Важен не только возраст. Не только опытные игроки могут выходить на поле в поединках с большими командами", - отметил Воолайд.

"Есть ли варианты на успех у эстонской команды в поединке с Германией? - поинтересовались немецкие журналисты.

"У Эстонии были хорошие игры дома против Сербии и Уругвая, которых удалось победить. Верю, что такой день наступит снова. Почему бы не завтра?" - сказал Воолайд.

У Германии нет проблем с мотивацией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал на пресс-конференции ситуацию с травмированными игроками.

"В моем распоряжении 16 полевых игроков, что вполне достаточно для предстоящего поединка. Все три линии - защита, полузащита, нападение - укомплектованы без проблем", - сказал Лев.