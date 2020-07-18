ФОТО: День, когда Эстония победила Латвию и начала строить социализм

Ровно 80 лет назад, 18 июля 1940 года, футболисты сборной Эстонии обыграли в Кадриорге Латвию - 2:1 (1:0). Этот товарищеский поединок проходил на фоне бурных событий, связанных со сменой политического строя в стране - через три дня Рийгикогу провозгласил Эстонскую Советскую Социалистическую Республику.
За сутки до футбольного поединка в центре Таллинна прошла многотысячная манифестация, на которой народные массы требовали вступления Эстонии в состав СССР.
Жданов, Вышинский, Деканозов
В день матча эстонские газеты обнародовали результаты внеочередных выборов в Рийгикогу, которые состоялись 14 июля.
По официальным данным, в них приняли участие 84,1 % граждан Эстонии, имевших право голоса. Из них 92,8 % проголосовали за кандидатов "Союза трудового народа" (другие партии к выборам допущены не были).
Процессом смены политического строя в Эстонии руководил уполномоченный ЦК ВКП(б) по Эстонии Андрей Жданов - он был одновременно членом Политбюро ЦК ВКП(б) и первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ЦК ВКП(б). Ему помогали прибывшие 17 июля в Таллинн заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Андрей Вышинский (бывший Генеральный прокурор СССР, выносивший смертные приговоры в 1937 году) и заместитель наркома иностранных дел СССР Владимир Деканозов, который через несколько месяцев был назначен послом СССР в Германию.
Красные флаги в Кадриорге
Поединок Эстония - Латвия в Кадриорге (за его ходом наблюдало свыше 7000 зрителей) стал последней встречей команд перед сменой политического строя в балтийских странах. Перед июльским матчем в Кадриорге эстонцы имели в поединке с южными соседями безвыигрышную серию в 11 игр.
Рядом с национальными флагами соперников на мачте был и красный стяг СССР. Красные флаги были и на трибунах, поскольку за ходом встречи наблюдали красноармейцы и краснофлотцы. В сентябре 1939 года СССР и Эстония заключили в Москве Пакт о взаимопомощи, предусматривающий размещение на территории Эстонии советских военных баз и 25-тысячной группировки. 17 июня 1940 года СССР предъявил Эстонии ультиматум и ввел дополнительный воинский контингент.
Когда после финального свистка команды покидали поле, патриотично настроенные болельщики начали петь эстонский гимн. Внезапно раздался клич: "Пойдем к президенту". Часть публики отправилась к президентскому дворцу в Кадриорге, где находился резиденция еще действующего главы государства Константина Пятса.
Правление ЭФС арестовано
Однако красноармейские броневики разогнали демонстрантов. Эта стихийная акция имела серьезные последствия. Часть ее участников была арестована через несколько часов. Задержали и большинство членов правления Футбольного союза. Ни одна газета об этом, разумеется, не написала.
21 июля - через три дня после игры с Латвией - новый состав Рийгикогу принял решение об образовании Эстонской Советской Социалистической Республики. В тот же день Пятс подал прошение о сложений полномочий президента. 30 июня с членами семьи он был депортирован в Башкирию.
6 августа Эстонская ССР была принята в состав СССР. Соответствующее постановление было принято в Москве на сессии Верховного Совета СССР.
Первый матч на своем поле после смены политического строя сборная Эстонской ССР провела в октябре с ленинградским "Динамо", которое выступало в высшей лиге чемпионата СССР. На глазах 10 000 болельщиков эстонские футболисты крупно проиграли со счетом 0:5.
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