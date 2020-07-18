ФОТО: День, когда Эстония победила Латвию и начала строить социализм

За сутки до футбольного поединка в центре Таллинна прошла многотысячная манифестация, на которой народные массы требовали вступления Эстонии в состав СССР.

Ajakiri "Nädal Pildis", aastal 1940 Foto: Ajakiri "Nädal pildis", repro

Жданов, Вышинский, Деканозов

В день матча эстонские газеты обнародовали результаты внеочередных выборов в Рийгикогу, которые состоялись 14 июля.

По официальным данным, в них приняли участие 84,1 % граждан Эстонии, имевших право голоса. Из них 92,8 % проголосовали за кандидатов "Союза трудового народа" (другие партии к выборам допущены не были).

Процессом смены политического строя в Эстонии руководил уполномоченный ЦК ВКП(б) по Эстонии Андрей Жданов - он был одновременно членом Политбюро ЦК ВКП(б) и первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ЦК ВКП(б). Ему помогали прибывшие 17 июля в Таллинн заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Андрей Вышинский (бывший Генеральный прокурор СССР, выносивший смертные приговоры в 1937 году) и заместитель наркома иностранных дел СССР Владимир Деканозов, который через несколько месяцев был назначен послом СССР в Германию.

Ajakiri "Nädal Pildis", aastal 1940 Foto: Ajakiri "Nädal pildis", repro

Красные флаги в Кадриорге

Поединок Эстония - Латвия в Кадриорге (за его ходом наблюдало свыше 7000 зрителей) стал последней встречей команд перед сменой политического строя в балтийских странах. Перед июльским матчем в Кадриорге эстонцы имели в поединке с южными соседями безвыигрышную серию в 11 игр.

Рядом с национальными флагами соперников на мачте был и красный стяг СССР. Красные флаги были и на трибунах, поскольку за ходом встречи наблюдали красноармейцы и краснофлотцы. В сентябре 1939 года СССР и Эстония заключили в Москве Пакт о взаимопомощи, предусматривающий размещение на территории Эстонии советских военных баз и 25-тысячной группировки. 17 июня 1940 года СССР предъявил Эстонии ультиматум и ввел дополнительный воинский контингент.

Когда после финального свистка команды покидали поле, патриотично настроенные болельщики начали петь эстонский гимн. Внезапно раздался клич: "Пойдем к президенту". Часть публики отправилась к президентскому дворцу в Кадриорге, где находился резиденция еще действующего главы государства Константина Пятса.