ФОТО | Чемпионат Европы-2021: футболисты сборной Эстонии крупно уступили России(1)
Во вторник сборная Эстонии принимала команду России в матче отборочного этапа молодежного чемпионата Европы — 2021 (U21).
Во вторник сборная Эстонии принимала команду России в матче отборочного этапа молодежного чемпионата Европы — 2021 (U21).
На 26-й минуте Чалов открыл счет с пенальти, на 35-й Глушенков удвоил преимущество гостей. Во втором тайме Глебов на 65-й минуте делает счет крупным. На 69-й и 74-й минутах Круглов и Калугин довели дело до разгрома.(5:0).
В пятой отборочной группе сборная России набрала после 4 матчей 8 очков и идет на втором месте вслед поляками, которые сегодня одолели Сербию (1:0) и возглавляют турнирную таблицу (11). Эстония находится на предпоследнем пятом месте с 3 баллами.
Замыкает группу команда Латвии (2 очка после 4 игр).
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