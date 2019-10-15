ФОТО | Чемпионат Европы-2021: футболисты сборной Эстонии крупно уступили России

На 26-й минуте Чалов открыл счет с пенальти, на 35-й Глушенков удвоил преимущество гостей. Во втором тайме Глебов на 65-й минуте делает счет крупным. На 69-й и 74-й минутах Круглов и Калугин довели дело до разгрома.(5:0).

В пятой отборочной группе сборная России набрала после 4 матчей 8 очков и идет на втором месте вслед поляками, которые сегодня одолели Сербию (1:0) и возглавляют турнирную таблицу (11). Эстония находится на предпоследнем пятом месте с 3 баллами.

Замыкает группу команда Латвии (2 очка после 4 игр).