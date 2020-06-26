26.06.2020, 00:15

ФОТО: "Челси" победил "Манчестер Сити" и сделал "Ливерпуль" чемпионом


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APTOPIX Britain Soccer Premier League Foto: Jon Super, AP

Впервые с 1990 года победителем чемпионата Англии по футболу стал "Ливерпуль". Чемпионский титул подопечные Юргена Клоппа завоевали досрочно после победы "Челси" над "Манчестер Сити" - 2:1 (1:0).

По окончании матча в Лондоне на улицах Ливерпуля началось народное гуляние. За 8 туров до финиша "Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 23 очка. В нынешнем сезоне "красные" потерпели лишь одно поражение в чемпионате Англии.

Теперь "Ливерпуль" 19-кратный чемпион Англии. По числу титулов он уступает только "Манчестер Юнайтед", у которого 20 побед.

Под руководством Клоппа "Ливерпуль" выиграл четыре различных турнира: Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, чемпионат мира среди клубов-2019 и Премьер-лигу-2019/20.

Первый поединок в ранге действующего чемпиона "Ливерпуль" проведет 2 июля в гостях с "Манчестер Сити".

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