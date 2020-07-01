ФОТО: Безвыигрышная серия "Левадии" продолжается

В центральном матче 10-го тура чемпионата Эстонии по футболу серебряный медалист "Левадия" сыграла вничью с
бронзовым медалистом "Калью" - 1:1 (1:0).
В центральном матче 10-го тура чемпионата Эстонии по футболу серебряный медалист "Левадия" сыграла вничью с
Перед началом сезона перед "Левадией" и "Калью" была поставлена задача побороться за золото, однако в первом круге они понесли ряд незапланированных потерь.
Украинец подвел "Левадию"
После восьми пропущенных мячей в поединках с "Флорой" и нарвским "Трансом" тренерский штаб "Левадии" произвел коррективы в стартовом составе. В запас был отправлен ветеран команды Дмитрий Круглов.
Обе команды осторожно начали матч. К середине тайма "Левадия взяла игру под свой контроль. Самым активным у бело-зеленых был Гандо. Воплотить преимущество в забитый гол подопечные Мартина Рейма сумели на 40-й минуте - отличился Богдан Ващук, впервые отличившийся в "Премиум-лиге". После взятия ворот форвард совершил такой спринтерский рывок к скамейке запасных, который у него не увидишь и по ходу встречи.
Однако удержать победный счет во втором тайме "Левадия" не смогла. На 71-й минуте с поля был удален украинский легионер Зураб Очигава. "Калью" реализовал численное преимущество незадолго до конца встречи - отличился Владислав Хомутов.
Ничья в пользу "Флоры"
Безвыигрышная серия "Левадии" достигла четырех матчей при общей разнице забитых и пропущенных мячей 7-11. Когда такая серия была в последний раз, сразу и не вспомнишь. От лидера первенства "Флоры" отставание составляет уже 10 очков.
Начиная с 1 июля, на матчи чемпионата Эстонии разрешен допуск зрителей. По официальным данным, на игре грандов эстонского футбола на "А Ле Кок Арене" присутствовали 596 человек.
Чемпионат Эстонии (10-й тур)
30 июня (вторник)
Легион (Таллинн) - Калев (Таллинн) 0:0
Флора - Транс (Нарва) 3:1
1 июля (среда)
Курессааре - Тулевик (Вильянди) 3:0
Пайде - Таммека (Тарту) 3:0
Левадия - Калью 1:1
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